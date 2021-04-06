«Врачи рекомендуют менять подушки раз в два-три года». Разбираемся, как выбрать подушку

Источник материала: Tut.by

Вместе с производителем матрасов и подушек — брендом Ritmo — мы уже рассказывали , как выбрать матрас с ортопедическим эффектом. Сегодня поговорим о подушках — они в связке с матрасами помогут создать комфортное спальное место. Рассказываем, какой наполнитель сегодня используют вместо перьев, за какое время можно привыкнуть к новой подушке и к каким ощущениям прислушиваться, тестируя ее в салоне.

«Если хочется положить руку под голову, значит, подушка мягковата»

Первым делом интересуемся у консультанта салона Ritmo Ольги Господуро, что такое ортопедическая подушка.

— В классическом понимании ортопедическая подушка — это товар медицинского назначения, который подбирается совместно с врачом для решения определенных проблем со здоровьем. То, что вы видите в обычных магазинах товаров для сна правильно назвать подушкой с ортопедическим эффектом. Она создает комфорт и улучшает эффект от матраса и, следовательно, качество сна, — рассказывает Ольга. — Такие подушки помогают выровнять положение тела и расслабиться, восстанавливают нормальное кровообращение головного мозга и верхнего отдела позвоночника. Они подойдут тем, кто ведет сидячий образ жизни, испытывает усталость, частые боли в спине.

Консультант отмечает, что это не медицинское средство, а всего лишь часть профилактики заболеваний позвоночника.



Ольга Господуро

— В нашем салоне есть две формы таких подушек: классическая и эргономичная. Классическая — это привычная нам прямоугольная или квадратная форма, эргономичная — с валиками разной высоты. В обоих случаях используется материал Memory foam (вязко-эластичная пена, которая подстраивается под контуры шеи и головы, «запоминает» их, а при снятии нагрузки полностью восстанавливается. — Прим. TUT.BY). К эргономичной форме нужно привыкнуть, а вот классическая, как правило, более универсальна.

Консультант поясняет, что первое, на что нужно обратить внимание при выборе подушки, — это поза, в которой вы чаще всего спите.

— Если человек спит на животе, то ему стоит выбрать мягкую подушку классической формы, невысокую: 8−10 сантиметров будет достаточно, чтобы не слишком выгибать шею. Если вы спите на спине или на боку, то вариантов становится больше: в зависимости от привычки можно остановиться как на классической форме, так и на эргономичной. В случае с последней валик большего размера используется под шею, если вы спите на боку. А маленький валик — если спите на спине, — продолжает Ольга.



Подушка с валиками разной высоты

Как поясняет консультант, высота и размер подушки — дело индивидуальное, но есть общие рекомендации. Например, важно учесть ваше телосложение: чем шире плечи, тем более высокая подушка вам нужна.

— Хорошая подушка поддерживает голову и шейный отдел и не попадает под плечи. — рассказывает Ольга. — Если голова лежит ровно, значит, подушка подобрана верно. При положении на спине обратите внимание на подбородок: если он находится под острым углом к грудному отделу, то подушка высоковата. И, напротив, если затылок запрокинут назад, то такая подушка слишком низкая или мягкая. При положении на боку нужно лечь так, чтобы посмотреть, заполняет ли валик полностью пространство между плечом и шеей. Если валик для вас слишком мал или слишком велик, положение позвоночника будет неправильным, это видно даже со стороны. Если вы легли на подушку и вам хочется положить руку под голову, значит, подушка мягковата. А вот боли в шее говорят о том, что подушка для вас слишком жесткая.



Выбор подушки на спине



Выбор подушки на боку

«На подушке нужно поспать 10−14 дней, чтобы понять, насколько она ваша»

Лучше всего выбирать матрас и подушку вместе, так как комфортный сон во многом зависит от правильного положения позвоночника, за которое отвечают оба изделия. Подушка обеспечивает правильное положение шейного отдела позвоночника, а также положение головы.

— Когда в салон Ritmo приходят выбирать матрас, мы сперва предлагаем классическую подушку с эффектом памяти, чтобы можно было почувствовать комфорт от правильного положения в целом. Если потом возникает вопрос в духе «с матрасом все нормально, а вот в верхней части хотелось бы что-то другое», тогда начинаем подбор подушки. Если у вас ровная линия позвоночника по всей длине, и при этом вам комфортно, значит, вы правильно подобрали и матрас, и подушку, — описывает консультант.

Если матрас у вас уже есть, то подушку к нему можно подбирать, исходя из следующих рекомендаций. Для матраса средней жесткости или жесткого имеет смысл выбирать подушку повыше для необходимой амортизации. Для мягкого матраса подушка должна быть пониже.





— Многим хватает и десяти минут, чтобы понять, что подушка им подходит. Но, как правило, на подушке нужно поспать 10−14 дней, чтобы окончательно к ней привыкнуть. Первые дни вы все равно будете прислушиваться к своим внутренним ощущениям. Например, моя подруга рассказывала, что первые два часа после покупки эргономичной подушки ей было просто интересно ощущать, как прогибалась пена, принимая форму головы. Любопытно и приятно. А потом через пару дней она перестала ощущать разницу с обычной подушкой, — делится опытом консультант.

Ольга признается, что белорусы — консерваторы в выборе подушек. За вариантами с ортопедическим эффектом часто приходят либо по рекомендации врача, либо те, кто готов пробовать что-то новое. Тем же, кто привык спать на «бабушкиных» перьевых подушках, может быть сложно сразу привыкнуть к эргономичной форме. Таким покупателям Ольга предлагает рассмотреть другие варианты наполнителей: с дробленой эластической пеной и силиконизированными шариками. Или можно пробовать подушку классической формы с Memory foam, а уже после — эргономичную форму. Подушки с искусственными наполнителями не вызывают аллергию, в них не заводятся пылевые клещи, да и пыль они практически не поглощают.



Внизу — подушки с Memory foam классической и эргономичной формы, вверху — подушка с дробленой эластичной пеной

«Общие правила ухода такие: сняли наволочку, проветрили подушку в течение получаса-часа»

Узнаем у Ольги, как подобрать подушки детям.

— Деткам до трех−четырех лет желательно спать без подушки. А вот для школьника можно уже взять подушку малой высоты. В это время идет формирование позвоночника, поэтому лучше выбрать подушку классической формы без валиков или подушку с малыми валиками, где нет большой разницы между валиками под плечо и для затылочной части. Это подушки размером 20×30 см или 40×50 см. За подушками с ортопедическим эффектом чаще приходят родители спортсменов. В основном, пользуются популярностью классические модели, — рассказывает консультант.

Также Ольга рассказала, какие подушки подходят людям в возрасте.

— У пожилых людей часто есть особенные потребности. Людям с повышенным артериальным давлением подойдут подушки средней жесткости. А тем, у кого давление пониженное, нужны мягкие подушки, чтобы улучшить кровоток, — поясняет Ольга. — Жесткие и среднежесткие подходят также тем, у кого есть проблемы с шейным отделом. К сожалению, если человек в возрасте привык к перьевым подушкам, его бывает сложно переубедить, но, когда получается, люди потом приходят с благодарностью.



Чехол и наполнитель подушки

Спрашиваем у консультанта, сколько обычно служит подушка и как правильно ухаживать за ней.

— Врачи рекомендуют менять подушки раз в два-три года. Это вопрос гигиены: ведь вы в любом случае потеете, в подушке накапливаются пот и грязь, — поясняет Ольга. — Подушка состоит из наполнителя и чехла. Чехол защищает материал наполнителя и продлевает срок его службы, но он не заменяет наволочку. Запрета на его стирку нет, но в случае необходимости делайте это крайне деликатно. Лучше просто чаще менять наволочки. Общие правила ухода такие: сняли наволочку, проветрили подушку в течение получаса-часа, просто оставив ее в комнате, — и пользуйтесь дальше.

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