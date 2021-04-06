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США введут санкции против Турции из-за импорта оружия из России

06.04.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

США введут санкции против четырех федеральных чиновников Турции и одного госучреждения, связанных с покупкой российских вооружений.

Санкции введены по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) за связи с оборонным сектором России. Под ограничения попало турецкое управление по оборонной индустрии SSB (Savunma Sanayii Başkanlığı), в задачи которого входят в числе прочих поставки военной продукции и технологий.

Кроме того, в черном списке США оказались четыре чиновника, в том числе глава SSB Исмаил Демир. Санкции предполагают запрет на въезд в Соединенные Штаты, блокировку активов на их территории, а также запреты на финансовые операции с американцами для физических лиц, на экспорт из США и на кредиты в размере более $10 млн для SSB.

Ограничения будут официально опубликованы и вступят в законную силу 7 апреля, передает РБК.

Вашингтон неоднократно угрожал Анкаре санкциями из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Контракт был заключен в 2017 году, первые компоненты ЗРК начали поступать в Турцию в середине 2019-го, а в ноябре Москва досрочно поставила четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд.

В документе Федерального регистра не упоминаются российские ЗРК и не конкретизируются причины санкций, однако говорится, что SSB 2 августа 2017 года заключило контракт с Россией на поставку вооружений по поручению правительства Турции.

 
 
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США введут санкции против четырех федеральных чиновников Турции и одного госучреждения, связанных с покупкой российских вооружений.
 
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