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«Накрыл тело одеялом и ушел». Подробности зверского убийства мужчины, который приехал в Гродно повысить квалификацию

06.04.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственное управление УСК по Гродненской области завершило расследование убийства с особой жестокостью. Как уже сообщалось ранее, убийство произошло в январе в одной из квартир в центре Гродно. Хозяин квартиры обнаружил мертвым мужчину, которому сдал жилье.




38-летний мужчина приехал в Гродно на курсы повышения квалификации. На теле погибшего было множество травм. Эксперты установили, что причиной смерти стали многочисленные телесные повреждения, осложнившиеся острой кровопотерей. По подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего гродненца.

— В ходе допроса обвиняемый рассказал, что у него с потерпевшим возник конфликт, в ходе которого он нанес несколько ударов различными предметами, в том числе и ножом, в область головы, груди и живота пострадавшего. После чего накрыл тело одеялом и ушел. Также мужчина рассказал, что нож выбросил, чтобы скрыть улики, - рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Следователи провели проверку показаний на месте, и обвиняемый рассказал, какие действия он совершил в отношении погибшего. По результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина осознавал значение своих действий, когда совершал преступление.

По результатам расследования действия мужчины квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
Теги: Гродно
 
 
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Следственное управление УСК по Гродненской области завершило расследование убийства с особой жестокостью. Как уже сообщалось ранее, убийство произошло в январе в...
 
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