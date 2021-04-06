ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Риторический вопрос: "Ф можно ли было в те дни добиться ухода Лукашенко?

06.04.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Им задается бывший депутат Верховного Совета , член фракции БНФ Сергей Наумчик.



"Чем дальше уходит от нас 14-18 августа 2020, когда в Минске выходило и 300 тысяч, а по всей Беларуси - до полмиллиона, тем чаще, на фоне все более жестких нынешних репрессий, возникает вопрос: а можно ли было в те дни добиться ухода Лукашенко (при том, что силовики исчезли с улиц, словно перестали существовать)?

Все теории говорили о том, что при такой численности - можно. Но если это было реально - почему не произошло, что повлияло - как объективно, так и субъективно?

Мне кажется, что пока объективный и непредвзятый анализ тех дней так и не сделан. А это чрезвычайно важно на будущее", -- пишет Наумчик.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Им задается бывший депутат Верховного Совета , член фракции БНФ Сергей Наумчик.
 
Новости дня
Новости разные
 
Старшыня БСДП пасля 15 сутак: На Акрэсціна людзей труцяць хлоркай, у хлопцаў былі апёкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by