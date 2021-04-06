Михаил Захаров: в Казахстан взяли хоккеистов, которые, к большому сожалению, даже до ворот доехать не смогли









- Уже появился календарь товарищеских матчей перед чемпионатом мира. Насколько он вас устраивает?





- Календарь, какой есть. В принципе, все устраивает. Единственное, сорвался матч с французами, хотели против них сыграть. Сейчас вообще говорить что-то сложно, пока у нас есть восемь матчей, хотя и этого мало, но ничего страшного.





- Для вас все-таки в идеале лучше сыграть больше?





- Ну конечно. 10-12 матчей мы могли сыграть, изначально так и планировалось. Но ничего страшного нет, все в одинаковых условиях. Другое дело, что у нас очень изменилась команда. Мы посмотрели, с прошлого чемпионата мира в составе осталось три-четыре хоккеиста. По сути, команда новая, поэтому здесь подработаем, пообщаемся, и, думаю, все будет хорошо.





- Кого еще ждете, на кого будете делать основной упор?





- Могу сказать, на всех! Лидеров делать не будем — это не сработает, одним звеном ты ничего не выиграешь и не добьешься хорошего результата. Изначально был один план, сейчас другой, посмотрите. Главное, чтобы это все сработало. Будем стараться каждому звену ставить задачу приносить команде победу. Игра московского "Динамо" и "Салавата Юлаева" показала, что с одним звеном бесполезно на что-то рассчитывать, хотя такие звенья, такие лидеры. Но, к большому сожалению, 0-4, 1-4 в сериях, и обе команды вылетели без борьбы.





- Перед турниром в Казахстане вы говорили о том, что вряд ли многих игроков из чемпионата Беларуси возьмете в основной состав сборной.





- Из того состава только 1-2 хоккеиста, и то кандидаты. Больше там никого не будет. Та сборная — это не национальна команда. Когда мы ее обсуждали, называли экспериментальной. В феврале нужно было прежде всего показать людям, куда двигаться. Взяли много молодежи — хоккеистов, которые, к большому сожалению, даже до ворот доехать не смогли. Но молодым ребятам есть над чем подумать.





За внутренним чемпионатом мы наблюдаем. Если будет кто-то конкурентоспособный, будем вызывать. Но человек, пришедший в сборную из внутреннего чемпионата, должен быть сильным, крепким, чемпионом Беларуси, который сможет конкурировать с игроками КХЛ, — тогда да. Но, к большому сожалению, мы все видели, как заканчивало плей-офф минское "Динамо", где сломались защитники, но "зубры" даже не могли одного-двух игроков взять из чемпионата Беларуси на позицию седьмого-восьмого защитника. Хотя, есл бы такие имелись, минчанам было бы легче играть со СКА.





hockey.by. Но я разговаривал с тренерами, они сказали, что не видят защитников во внутреннем чемпионате, которые помогут клубу — это проблема экстралиги, — приводит слова Захарова



