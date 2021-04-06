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6 апреля снова подорожает бензин

06.04.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

6 апреля цены на автомобильный бензин и дизельное топливо вырастут на 1 копейку, сообщает пресс-служба "Белнефтехима".



1 литра бензина АИ-92-К5-Евро будет стоить 1 рубль 79 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 89 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 11 копеек, дизельное топливо — 1 рубль 89 копеек.

С Нового года это девятое повышение цен на бензин. Последний раз цены выросли 30 марта — также на 1 копейку.
 
 
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6 апреля цены на автомобильный бензин и дизельное топливо вырастут на 1 копейку, сообщает пресс-служба "Белнефтехима".
 
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