Неофициально: организаторы выставки о медиках Тренина и Гацура-Яворская находятся на Окрестина

Организаторы выставки о медиках «Машина дышит, а я — нет» Наталья Тренина и Татьяна Гацура-Яворская, которые 5 апреля несколько часов не выходили на связь, задержаны на 72 часа и находятся в изоляторе временного содержания на Окрестина. Вместе с ними задержана активистка Юлия Семенченко. Об этом сообщают в соцсетях друзья задержанных и коллеги-правозащитники. Официального подтверждения данной информации пока нет.





Гацура-Яворская возглавляет недавно созданное просветительско-социальное общественное объединение «Звено», которое занимается реабилитацией бывших заключенных. Тренина и Семенченко — активистки объединения.

Они инициировали выставку «Машина дышит, а я — нет», посвященную белорусским врачам, борющимся с ковидом и политизацией системы здравоохранения. Авторы работ, представленных на выставке, — известные фотографы и художники.

Выставка открылась 30 марта в event-пространстве «Месца» в доме на улице Революционной в Минске и должна была завершиться 17 апреля, однако 1 апреля представители санстанции и МЧС заявили о нарушениях и предписали закрыть помещение до их устранения.

В ночь с 5 на 6 апреля представители организаторов проекта сообщили в соцсетях, что вынуждены его прекратить: «Нам очень жаль, но мы вынуждены остановить реализацию программы проекта «Машина дышит, а я — нет». Мы горячо дорожим сообществом, которое успело сформироваться вокруг проекта, и искренне благодарны вам за интерес и поддержку. Спасибо».