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Первая леди США Джилл Байден взорвала Twitter колготками в сетку

06.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга  президента США Джо Байдена шокировала поклонников: первый модный провал Джилл Байден обсуждают в сети.

В отличии от голливудских знаменитостей и других деятелей поп-культуры, у жен и дочерей президентов США всегда есть личные "красные дорожки», где они демонстрируют все лучшее из своих гардеробов. Один из самых распространенных вариантов - трап самолета или прогулочная дорожка возле Белого дома.

© REUTERS / JOE SKIPPER
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И хотя появление первой леди США на базе Эндрюс состоялось пару дней назад, снимки этого безобидного момента попали в доступ лишь сейчас и буквально взорвали сеть.

Новый наряд Джилл Байден привлек внимание всех пользователей Twitter и был признан дебютным модным провалом жены президента.

На кадрах Джилл выглядит действительно необычно: в экстремальной мини-юбке, игривых ботильонах на каблуках и колготках в сеточку.

Как и ожидалось, больше всего споров вызвали именно колготки: модные критики посчитали их неуместными для жены политика, вульгарными и эксцентричными. Но нашлись и те, кто поддержал Джилл, отметив, что она привнесла новый стиль в Белый дом, который устал от бесконечно скучных нарядов Мелании и Иванки Трамп.

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Пользователи социальных сетей впервые набрались смелости и раскритиковали образцовый стиль жены новоиспеченного президента.
 
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