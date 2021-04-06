Первая леди США Джилл Байден взорвала Twitter колготками в сетку

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга президента США Джо Байдена шокировала поклонников: первый модный провал Джилл Байден обсуждают в сети.

В отличии от голливудских знаменитостей и других деятелей поп-культуры, у жен и дочерей президентов США всегда есть личные "красные дорожки», где они демонстрируют все лучшее из своих гардеробов. Один из самых распространенных вариантов - трап самолета или прогулочная дорожка возле Белого дома.

И хотя появление первой леди США на базе Эндрюс состоялось пару дней назад, снимки этого безобидного момента попали в доступ лишь сейчас и буквально взорвали сеть.

Новый наряд Джилл Байден привлек внимание всех пользователей Twitter и был признан дебютным модным провалом жены президента.

На кадрах Джилл выглядит действительно необычно: в экстремальной мини-юбке, игривых ботильонах на каблуках и колготках в сеточку.

Как и ожидалось, больше всего споров вызвали именно колготки: модные критики посчитали их неуместными для жены политика, вульгарными и эксцентричными. Но нашлись и те, кто поддержал Джилл, отметив, что она привнесла новый стиль в Белый дом, который устал от бесконечно скучных нарядов Мелании и Иванки Трамп .

Читайте также: