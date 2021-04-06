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Первая леди США Джилл Байден взорвала Twitter колготками в сетку
06.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга президента США Джо Байдена шокировала поклонников: первый модный провал Джилл Байден обсуждают в сети.
В отличии от голливудских знаменитостей и других деятелей поп-культуры, у жен и дочерей президентов США всегда есть личные "красные дорожки», где они демонстрируют все лучшее из своих гардеробов. Один из самых распространенных вариантов - трап самолета или прогулочная дорожка возле Белого дома.
© REUTERS / JOE SKIPPER
И хотя появление первой леди США на базе Эндрюс состоялось пару дней назад, снимки этого безобидного момента попали в доступ лишь сейчас и буквально взорвали сеть.
Новый наряд Джилл Байден привлек внимание всех пользователей Twitter и был признан дебютным модным провалом жены президента.
На кадрах Джилл выглядит действительно необычно: в экстремальной мини-юбке, игривых ботильонах на каблуках и колготках в сеточку.
Как и ожидалось, больше всего споров вызвали именно колготки: модные критики посчитали их неуместными для жены политика, вульгарными и эксцентричными. Но нашлись и те, кто поддержал Джилл, отметив, что она привнесла новый стиль в Белый дом, который устал от бесконечно скучных
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Пользователи социальных сетей впервые набрались смелости и раскритиковали образцовый стиль жены новоиспеченного президента.
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