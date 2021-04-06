На границе с Польшей вновь большие очереди — растянулись на 10 километров

Источник материала: Onliner

Огромную очередь из грузовиков в пункт таможенного оформления «Козловичи» заметили даже в Бресте. От Каменецкого кольца (часть северной объездной дороги города) до границы — примерно 10 км. Еще вчера вечером пробка в сторону пункта пропуска начиналась именно здесь и не собиралась рассасываться.





«Скорее всего, такая ситуация сложилась из-за праздника Пасхи в Польше, — предполагает „Виртуальный Брест“, обнародовавший снимки очередей. — Там не работали все это время, и теперь водители стремятся наверстать упущенное».









По данным Госпогранкомитета, по состоянию на 8:00 6 апреля въезда в Польшу через «Козловичи» ожидало 200 грузовиков.



