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На границе с Польшей вновь большие очереди — растянулись на 10 километров
Источник материала: Onliner
Огромную очередь из грузовиков в пункт таможенного оформления «Козловичи» заметили даже в Бресте. От Каменецкого кольца (часть северной объездной дороги города) до границы — примерно 10 км. Еще вчера вечером пробка в сторону пункта пропуска начиналась именно здесь и не собиралась рассасываться.
«Скорее всего, такая ситуация сложилась из-за праздника Пасхи в Польше, —
По данным Госпогранкомитета, по состоянию на 8:00 6 апреля въезда в Польшу через «Козловичи» ожидало 200 грузовиков.
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Огромную очередь из грузовиков в пункт таможенного оформления «Козловичи» заметили даже в Бресте. От Каменецкого кольца (часть северной объездной дороги города)...
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