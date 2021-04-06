ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Речка расплескалась, кулики довольны. Посмотрите, как красиво разлилась Припять в этом году

06.04.2021 09:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Припять расплескалась. Потому что весна, солнце и вот это все — вы бы на ее месте поступили так же. Эта суперречка давно не позволяла себе таких вольностей, но теперь наконец решилась. Разлив не достиг критической отметки, но картина уже впечатляющая: вода подошла к калиткам, местами затопила дороги. Специалисты из «Аховы птушак Бацькаўшчыны» рванули на Туровский луг и привезли красивые снимки разлива. Смотрим.

Специалисты работали в эти выходные. Они расчищали места гнездования на островах. Вместе с ними работали и местные жители: приезжали люди из Давид-Городка, Турова и Житковичей.

Речка расплескалась, кулики довольны. Посмотрите, как красиво разлилась Припять в этом году
Речка расплескалась, кулики довольны. Посмотрите, как красиво разлилась Припять в этом году
Речка расплескалась, кулики довольны. Посмотрите, как красиво разлилась Припять в этом году
Речка расплескалась, кулики довольны. Посмотрите, как красиво разлилась Припять в этом году
Речка расплескалась, кулики довольны. Посмотрите, как красиво разлилась Припять в этом году

Вода уже стоит буквально в трех метрах от калитки станции кольцевания «Туров», поэтому орнитологам приходится садиться в лодку практически у самого порога.

— Уровень воды поднялся настолько, что образовались идеальные островки для гнездования птиц. Есть основания полагать, что кулики, утки, крачки, чайки будут чувствовать себя в безопасности. Большая вода для них — защита от хищников, — говорят специалисты.

Речка расплескалась, кулики довольны. Посмотрите, как красиво разлилась Припять в этом году
Речка расплескалась, кулики довольны. Посмотрите, как красиво разлилась Припять в этом году
Речка расплескалась, кулики довольны. Посмотрите, как красиво разлилась Припять в этом году

— К тому же высокий паводок делает почву более плодородной. А значит, птицам будет больше корма: черви, рачки, личинки насекомых отлично себя чувствуют в такой обстановке, а соответственно, будет и больше рыбы, — рассказывают в АПБ.

Речка расплескалась, кулики довольны. Посмотрите, как красиво разлилась Припять в этом году

Этой весной на станции кольцевания «Туров» первым куликом, вернувшимся из теплых краев, на которого надели кольцо, был травник. Павел Пинчук, руководитель станции, объясняет, что местные водно-болотные птицы любят открытые пространства, без излишней растительности. Поджигать траву не вариант, особенно сейчас, когда птицы приступают к гнездованию. А косить хоть и не просто посреди разлива, зато эффективно и безопасно. Тем более что уже есть и первый результат работы: на скошенных участках приступили к строительству гнезд чибисы.

Речка расплескалась, кулики довольны. Посмотрите, как красиво разлилась Припять в этом году

Орнитологи работают в рамках проекта «Полесье — дикая природа без границ», который организован для защиты одного из крупнейших природных ландшафтов Европы. Он рассчитан на пять лет, а на его реализацию было выделено почти полтора миллиона долларов. Проект финансируется благотворительным фондом «Аркадия».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Припять расплескалась. Потому что весна, солнце и вот это все — вы бы на ее месте поступили так же. Эта суперречка давно не позволяла себе таких вольностей, но...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неофициально: организаторы выставки о медиках Тренина и Гацура-Яворская находятся на Окрестина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by