Речка расплескалась, кулики довольны. Посмотрите, как красиво разлилась Припять в этом году

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Припять расплескалась. Потому что весна, солнце и вот это все — вы бы на ее месте поступили так же. Эта суперречка давно не позволяла себе таких вольностей, но теперь наконец решилась. Разлив не достиг критической отметки, но картина уже впечатляющая: вода подошла к калиткам, местами затопила дороги. Специалисты из «Аховы птушак Бацькаўшчыны» рванули на Туровский луг и привезли красивые снимки разлива. Смотрим.

Специалисты работали в эти выходные. Они расчищали места гнездования на островах. Вместе с ними работали и местные жители: приезжали люди из Давид-Городка, Турова и Житковичей.





















Вода уже стоит буквально в трех метрах от калитки станции кольцевания «Туров», поэтому орнитологам приходится садиться в лодку практически у самого порога.

— Уровень воды поднялся настолько, что образовались идеальные островки для гнездования птиц. Есть основания полагать, что кулики, утки, крачки, чайки будут чувствовать себя в безопасности. Большая вода для них — защита от хищников, — говорят специалисты.













— К тому же высокий паводок делает почву более плодородной. А значит, птицам будет больше корма: черви, рачки, личинки насекомых отлично себя чувствуют в такой обстановке, а соответственно, будет и больше рыбы, — рассказывают в АПБ.





Этой весной на станции кольцевания «Туров» первым куликом, вернувшимся из теплых краев, на которого надели кольцо, был травник. Павел Пинчук, руководитель станции, объясняет, что местные водно-болотные птицы любят открытые пространства, без излишней растительности. Поджигать траву не вариант, особенно сейчас, когда птицы приступают к гнездованию. А косить хоть и не просто посреди разлива, зато эффективно и безопасно. Тем более что уже есть и первый результат работы: на скошенных участках приступили к строительству гнезд чибисы.





Орнитологи работают в рамках проекта «Полесье — дикая природа без границ», который организован для защиты одного из крупнейших природных ландшафтов Европы. Он рассчитан на пять лет, а на его реализацию было выделено почти полтора миллиона долларов. Проект финансируется благотворительным фондом «Аркадия».