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Серьезная авария в Шабанах: автомобиль пробил ограждение и врезался в столб
Источник материала: Onliner
Наши читатели сообщают о серьезной аварии, которая произошла сегодня утром на улице Селицкого в Минске. По предварительной информации, автомобиль (предположительно Lada Largus) пробил ограждение и, опрокинувшись, врезался в столб.
Фотографию в прислал в
— Улица Селицкого, время фото: 8:50. Видимо, летел низко-низко. И возможно, со встречки, — предположил свидетель, видевший последствия аварии.
По его словам, ГАИ уже проводила замеры на месте ДТП.
— Скорой в тот момент не было, возможно, уже уехала. Других участников тоже не было на момент съемки. В этом месте довольно крутой поворот, и до него ровная дорога, есть возможность разогнаться. На самом повороте установлен разделительный островок. Автомобиль сбил знак, установленный на нем (лежит слева на фото), и врезался в столб на противоположной стороне. Следов торможения я не заметил, — сообщил корреспонденту Onliner свидетель.
Другой наш читатель (его ник 85324) рассказал, что на месте происшествия уже была скорая помощь.
— Автомобиль снес знаки на разделительной полосе и висит на заборе, днищем вокруг столба. Скорая стояла, но, возможно, спасти не удалось, так как не спешила. Очень много милиции, возможно, без жертв не обошлось, — добавил он.
(будет дополнено)
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Наши читатели сообщают о серьезной аварии, которая произошла сегодня утром на улице Селицкого в Минске. По предварительной информации, автомобиль...
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