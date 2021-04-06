ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макар: «У Димы Болкунца все хорошо, он в одной из стран ЕС»

06.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог Дмитрий Болкунец покинул Россию, он в безопасности.

Бывший спецназовец Игорь Макар сообщил на своем канале, что поговорил с Болкунцом по телефону.

Макар: «У Димы Болкунца все хорошо, он в одной из стран ЕС»

— У Димы все хорошо, он находится в одной из стран Европейского союза, — уточнил Макар.

Также он рассказал, что ему было известно о готовящихся оперативных мероприятиях в отношении политолога.

— Из КГБ Беларуси выехала группа для его задержания. Мне известно даже количество людей в группе, но я не могу говорить подробности, так как это небезопасно для человека, передающего мне информацию, — сказал Игорь Макар. 

Напомним, 26 марта Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Дмитрия Болкунца по ч.1 ст. 368 УК РБ за публичное оскорбление президента Беларуси в интернете.

После этого политолог сообщил, что в связи с риском физической расправы вынужден покинуть Россию, где проживал.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог Дмитрий Болкунец покинул Россию, он в безопасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дивиденды оборонного авиаремонтного завода в Барановичах уменьшились в 8 раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by