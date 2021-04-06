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Макар: «У Димы Болкунца все хорошо, он в одной из стран ЕС»
06.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог Дмитрий Болкунец покинул Россию, он в безопасности.
Бывший спецназовец Игорь Макар сообщил на своем канале, что поговорил с Болкунцом по телефону.
— У Димы все хорошо, он находится в одной из стран Европейского союза, — уточнил Макар.
Также он рассказал, что ему было известно о готовящихся оперативных мероприятиях в отношении политолога.
— Из КГБ Беларуси выехала группа для его задержания. Мне известно даже количество людей в группе, но я не могу говорить подробности, так как это небезопасно для человека, передающего мне информацию, — сказал Игорь Макар.
Напомним, 26 марта Генпрокуратура Беларуси
После этого политолог сообщил, что в связи
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Политолог Дмитрий Болкунец покинул Россию, он в безопасности.
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