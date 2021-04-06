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Протесты в Мьянме: в ООН заявили о как минимум 568 погибших

06.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в Мьянме: в ООН заявили о как минимум 568 погибших

В Мьянме продолжаются протесты против захвата власти военными. Число жертв растёт.

В ООН заявили о гибели по меньшей мере 568 человек во время кризиса. Он усугубляется с каждым днём, несмотря на жёсткое подавление протестов – для разгона толпы используют огнестрельное оружие. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям.

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В Мьянме продолжаются протесты против захвата власти военными. Число жертв растёт. В ООН заявили о гибели по меньшей мере 568 человек во время кризиса. Он...
 
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