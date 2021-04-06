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В Латвии могут ввести штрафы за демонстрацию военной техники «тоталитарных режимов»

06.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Латвии могут ввести штрафы за демонстрацию военной техники «тоталитарных режимов»

В Латвии предложили штрафовать за демонстрацию военной техники «тоталитарных режимов».

Депутаты национального объединения «Всё для Латвии!» призывают наказывать за это в случае, если технику демонстрируют за пределами музеев. Предлагаемая сумма штрафа до €350 для граждан и до €2900 для организаций. Так депутаты хотят заставить убрать оставшуюся на постаментах военную технику, установленную как памятники в советское время. 

Соответствующий законопроект внесен в Сейм балтийской республики.

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В Латвии предложили штрафовать за демонстрацию военной техники «тоталитарных режимов». Депутаты национального объединения «Всё для Латвии!» призывают...
 
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