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На Байкале два грузовика провалились под лёд
Источник материала: ОНТ
На озере Байкал, возле посёлка Листвянка Иркутской области, грузовые автомобили ЗИЛ-131 провалились под лёд, водителям и пассажирам удалось выбраться,
По информации регионального управления МЧС, водители грузовиков самовольно открыли заграждение в месте несанкционированного съезда на лёд и направились в сторону Больших Котов, непрочный весенний лёд не выдержал тяжести автомобилей.
Один из них полностью затонул, второй оказался в воде частично. В результате происшествия никто не пострадал.
На месте инцидента работают сотрудники Росрыболовства, Росприроднадзора, полиция, представители местной администрации.
Фото: Pixabay
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На озере Байкал, возле посёлка Листвянка Иркутской области, грузовые автомобили ЗИЛ-131 провалились под лёд, водителям и пассажирам удалось...
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