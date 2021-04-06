На Байкале два грузовика провалились под лёд

Источник материала: ОНТ

На озере Байкал, возле посёлка Листвянка Иркутской области, грузовые автомобили ЗИЛ-131 провалились под лёд, водителям и пассажирам удалось выбраться, передаёт «Интерфакс».

По информации регионального управления МЧС, водители грузовиков самовольно открыли заграждение в месте несанкционированного съезда на лёд и направились в сторону Больших Котов, непрочный весенний лёд не выдержал тяжести автомобилей.

Один из них полностью затонул, второй оказался в воде частично. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте инцидента работают сотрудники Росрыболовства, Росприроднадзора, полиция, представители местной администрации.

Фото: Pixabay

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