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Беларусь отгрузила более 220 тыс. тонн нефтепродуктов через порты России – это на ¼ больше запланированного объема
Источник материала: ОНТ
С превышением плана идёт перевалка белорусских нефтепродуктов через российские порты.
Отгружено уже более 220 тысяч тон. Это практически на четверть превышает запланированные объёмы. По прогнозам, в апреле также ожидается значительное превышение первоначальных показателей. Таким образом, сформирована уже не просто цепочка экспортных поставок в рамках Союзного государства, а, по сути, создан новый международный транспортный коридор.
Напомним, в начале года правительства двух стран подписали соглашение по перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике. За три года Беларусь отправит на экспорт около 10 миллионов тонн грузов.
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Беларусь отгрузила более 220 тыс. тонн нефтепродуктов через порты России – это на ¼ больше запланированного объема
С превышением плана идёт перевалка белорусских нефтепродуктов через российские порты. Отгружено уже более 220 тысяч тон. Это практически на четверть превышает...
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