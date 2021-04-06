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Беларусь отгрузила более 220 тыс. тонн нефтепродуктов через порты России – это на ¼ больше запланированного объема

06.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь отгрузила более 220 тыс. тонн нефтепродуктов через порты России – это на ¼ больше запланированного объема

С превышением плана идёт перевалка белорусских нефтепродуктов через российские порты.

Отгружено уже более 220 тысяч тон. Это практически на четверть превышает запланированные объёмы. По прогнозам, в апреле также ожидается значительное превышение первоначальных показателей. Таким образом, сформирована уже не просто цепочка экспортных поставок в рамках Союзного государства, а, по сути, создан новый международный транспортный коридор. 

Напомним, в начале года правительства двух стран подписали соглашение по перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике. За три года Беларусь отправит на экспорт около 10 миллионов тонн грузов.

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С превышением плана идёт перевалка белорусских нефтепродуктов через российские порты. Отгружено уже более 220 тысяч тон. Это практически на четверть превышает...
 
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