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В Германии полиция задержала дальнобойщика из Беларуси с 3,82 промилле алкоголя
Источник материала: Tut.by
В Германии нетрезвого дальнобойщика из Беларуси
Инцидент произошел в ночь на 3 апреля на трассе A44. Полицейские обратили внимание на фуру, которая зигзагами ехала в направлении Дортмунда. Транспортное средство остановили. У водителя большегруза имелись явные признаки алкогольного опьянения. Тест на алкоголь показал, что он пьян — 3,82 промилле.
Возбуждено уголовное дело. У дальнобойщика изъяли водительское удостоверение.
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В отношении него возбудили уголовное дело.
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