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В Германии полиция задержала дальнобойщика из Беларуси с 3,82 промилле алкоголя

06.04.2021 09:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Германии нетрезвого дальнобойщика из Беларуси остановили полицейские, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в ночь на 3 апреля на трассе A44. Полицейские обратили внимание на фуру, которая зигзагами ехала в направлении Дортмунда. Транспортное средство остановили. У водителя большегруза имелись явные признаки алкогольного опьянения. Тест на алкоголь показал, что он пьян — 3,82 промилле.

Возбуждено уголовное дело. У дальнобойщика изъяли водительское удостоверение.

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