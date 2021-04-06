В Германии полиция задержала дальнобойщика из Беларуси с 3,82 промилле алкоголя

Источник материала: Tut.by

В Германии нетрезвого дальнобойщика из Беларуси остановили полицейские , возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в ночь на 3 апреля на трассе A44. Полицейские обратили внимание на фуру, которая зигзагами ехала в направлении Дортмунда. Транспортное средство остановили. У водителя большегруза имелись явные признаки алкогольного опьянения. Тест на алкоголь показал, что он пьян — 3,82 промилле.

Возбуждено уголовное дело. У дальнобойщика изъяли водительское удостоверение.

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