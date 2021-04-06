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Официальные PlayStation 5 могут стать дороже в Беларуси - вот на сколько
Источник материала: Tut.by
В Беларуси могут вырасти официальные цены на игровую приставку Sony PlayStation 5. Такой вывод делается исходя из информации от одного из магазинов, занимающегося распространением консоли.
PS5 официально начала продаваться в Беларуси 19 ноября 2020 года, старт продаж совпал с общемировым. В тот момент за игровую приставку с Blu-ray-приводом просили 1599 рублей (или 627 долларов по тогдашнему курсу).
Правда, консолей в страну привезли относительно немного — первая партия разошлась по предзаказам (часто — заранее предоплаченным), а официальных поставок приставки в Беларусь с того момента не было. То есть, PS5 можно было купить только у «серых» магазинов с ощутимой наценкой, такая ситуация сохраняется и сейчас.
О сроках по новым официальным поставкам PS5 в Беларусь пока не сообщается — на сайтах реселлеров вроде «5 элемента» предлагается следить за обновлениями — но цена могла вырасти. Такой вывод делается исходя из информации, опубликованной
Так, PlayStation 5 с Blu-ray-приводом сейчас оценена в 1799 рублей (или 677 долларов по нынешнему курсу). Далее уточняется: «Все принятые предзаказы будут обслужены в порядке очереди по белорусской РРЦ после отгрузки локальным дистрибьютором».
Напомним: в соседней России недавно также увеличились официальные цены игровой приставки.
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PS5 официально начала продаваться в Беларуси 19 ноября 2020 года, старт продаж совпал с общемировым.
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