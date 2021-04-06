Официальные PlayStation 5 могут стать дороже в Беларуси - вот на сколько

Источник материала: Tut.by

В Беларуси могут вырасти официальные цены на игровую приставку Sony PlayStation 5. Такой вывод делается исходя из информации от одного из магазинов, занимающегося распространением консоли.





PS5 официально начала продаваться в Беларуси 19 ноября 2020 года, старт продаж совпал с общемировым. В тот момент за игровую приставку с Blu-ray-приводом просили 1599 рублей (или 627 долларов по тогдашнему курсу).

Правда, консолей в страну привезли относительно немного — первая партия разошлась по предзаказам (часто — заранее предоплаченным), а официальных поставок приставки в Беларусь с того момента не было. То есть, PS5 можно было купить только у «серых» магазинов с ощутимой наценкой, такая ситуация сохраняется и сейчас.

О сроках по новым официальным поставкам PS5 в Беларусь пока не сообщается — на сайтах реселлеров вроде «5 элемента» предлагается следить за обновлениями — но цена могла вырасти. Такой вывод делается исходя из информации, опубликованной Belconsole — известным «белым» продавцом игр и техники для геймеров, предлагающим устройства по белорусской РРЦ (рекомендованной розничной цене).

Так, PlayStation 5 с Blu-ray-приводом сейчас оценена в 1799 рублей (или 677 долларов по нынешнему курсу). Далее уточняется: «Все принятые предзаказы будут обслужены в порядке очереди по белорусской РРЦ после отгрузки локальным дистрибьютором».

Напомним: в соседней России недавно также увеличились официальные цены игровой приставки. 3DNews пишет, что с 1 апреля стоимость PS5 у них следующая: 40 990 российских рублей (535 долларов) за издание без Blu-ray привода (было 37 990 руб.) и 49 990 (652 доллара) за вариант с дисководом (было 46 990 руб.). По словам PlayStation Россия, корректировка цен связана с курсом валют.