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В деле с «бесхозным» люком на мосту, из-за которого пострадали два авто, похоже, не обойтись без суда
Источник материала: Tut.by
Помните, мы рассказывали, как в Могилеве два месяца
3 февраля на мосту на улице Королева один из люков оказался открытым — видимо, вылетела крышка. Из-за этого произошли два ДТП: утром и вечером. Мы подробно рассказывали об этом
На запросы ГАИ горисполком отвечал, что не знает, чей это люк, а владельцы разбитых машин не могут месяцами отремонтировать машины, так как не установлен виновник ДТП.
На ситуацию отреагировали в прокуратуре Могилева. Там объяснили, что ненадлежащее качество дорожного полотна, наличие дефектов значительных размеров негативно сказываются на ситуации с безопасностью дорожного движения, вынуждая водителей прибегать к неоправданным маневрам.
Потому прокуратура подготовила представление в адрес руководства ответственных служб с требованием принять меры по устранению дефектов.
А владельцам разбитых машины прокуратура посоветовала идти в суд.
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В деле с «бесхозным» люком на мосту, из-за которого пострадали два авто, похоже, не обойтись без суда
Владельцам машин прокуратура посоветовала идти в суд.
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