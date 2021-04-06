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В деле с «бесхозным» люком на мосту, из-за которого пострадали два авто, похоже, не обойтись без суда

06.04.2021 09:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните, мы рассказывали, как в Могилеве два месяца горисполком не может найти владельца люка на мосту? Из-за люка произошли два ДТП, две машины разбиты, девушка-водитель получила травмы лица. Прокуратура посоветовала владельцам разбираться с городом через суд, сообщает ТРК «Могилев».


Фото: Евгений Исаков, vk.com/ilovemogilev

3 февраля на мосту на улице Королева один из люков оказался открытым — видимо, вылетела крышка. Из-за этого произошли два ДТП: утром и вечером. Мы подробно рассказывали об этом тут.

На запросы ГАИ горисполком отвечал, что не знает, чей это люк, а владельцы разбитых машин не могут месяцами отремонтировать машины, так как не установлен виновник ДТП.

На ситуацию отреагировали в прокуратуре Могилева. Там объяснили, что ненадлежащее качество дорожного полотна, наличие дефектов значительных размеров негативно сказываются на ситуации с безопасностью дорожного движения, вынуждая водителей прибегать к неоправданным маневрам.

Потому прокуратура подготовила представление в адрес руководства ответственных служб с требованием принять меры по устранению дефектов.

А владельцам разбитых машины прокуратура посоветовала идти в суд.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Могилев
 
 
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