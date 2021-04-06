Когда заработает Bolt? У налоговой инспекции появились вопросы к новой платформе

Источник материала: Tut.by

Еще в самом конце прошлого года в Минск пришла европейская транспортная платформа Bolt — по сути это тот же сервис по заказу такси, который работает с местными компаниями-перевозчиками. С 23 декабря Bolt заработал в тестовом режиме. Представители компании рассказывали , что тестовый период продлится полгода, а дальше сервис будет функционировать полноценно. Но за это время к платформе появились вопросы у налоговой инспекции. Разбираемся, что происходит.



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Налоговая: «Может приехать водитель без прав»

Уже спустя месяц после начала тестового периода Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску на своей официальной страничке в vk рассказало о найденных в работе сервиса нарушениях.

Факты нарушений законодательства были обнаружены оперативниками после просмотра ролика, где блогер тестирует новый сервис.

Удалось установить, что во время тестового периода использовалось мобильное приложение, не зарегистрированное на тот момент в установленном порядке; наличные деньги принимались без таксометра или кассового аппарата. Еще одна серьезная претензия была к тому, что сервис Bolt не проводит проверку достоверности сведений, предоставляемых компаниями-перевозчиками при регистрации. Перевозчик просто направляет заявку, получает подтверждение активации и начинает осуществлять деятельность без каких-либо обязательств.

Налоговая инспекция объяснила, что это может значить для потенциальных пассажиров — к пользователю сервиса может приехать абсолютно любой человек, даже не имеющий водительских прав, «а результат такой поездки непредсказуем».

Также в налоговой инспекции отметили, что сервис Bolt до настоящего времени отказывается предоставлять информацию о перевозчиках — партнерах сервиса.

— Управление при этом не бездействует и в ближайшее время представитель сервиса Bolt будет уведомлен о необходимости устранения условий, способствующих появлению таких перевозчиков-нарушителей, — заявили в Управлении оперативных мероприятий.

В марте налоговики снова вспомнили о платформе, сообщив, что представителю сервиса были направлены предложения об устранении причин и условий совершения административных правонарушений со стороны перевозчиков-партнеров. Но ответа на свое предложение от Bolt они не дождались.

Bolt: «Каждый партнер проходит тщательную проверку»

AUTO.TUT.BY обратился к представителям платформы Bolt за комментарием. Пресс-служба компании сообщила, что платформа полностью удовлетворена стартом в Беларуси и тем, как проходит тестовый период эксплуатации сервиса.

— Мы видим большой интерес к нашей информационной платформе как со стороны пассажиров, так и водителей, вызванный среди прочих факторов и тем, что мы предлагаем гораздо более привлекательные условия как для партнеров-перевозчиков, так и для пользователей.

Напомним, что в тестовый период в Bolt отказались от традиционной комиссии, которая была перераспределена между пассажирами и водителями: у пассажиров есть возможность платить намного меньше, а у водителей, наоборот, больше зарабатывать. Стандартный тариф составит 25 копеек за каждый километр и 8 копеек за каждую минуту. Минимальная стоимость поездки — 3 рубля. В тестовый период в приложении нельзя привязать банковскую карточку, но оплата как наличными, так и банковской картой возможна в автомобилях партнеров-перевозчиков.

— Это дало нам возможность в кратчайшие сроки подключить несколько тысяч водителей и обеспечить кратный рост пользователей нашего информационного сервиса с января этого года. В настоящее время мы очень много внимания уделяем подбору пула партнеров-перевозчиков, с которыми намерены сотрудничать, — каждый из них проходит тщательную проверку и должен продемонстрировать соответствие всем нашим требованиям, чтобы пассажир всегда мог получить качественную услугу.

Пресс-служба сообщила, что в течение ближайших месяцев будет принято решение относительно полноценного запуска информационного сервиса в Беларуси. И это решение зависит от позиции властей, настройки внутренних технологических процессов и оценки бизнес-перспектив.



Пока сервис функционирует в тестовом режиме, привязать в приложении банковскую карту нельзя

— Безусловно, по окончании тестового периода и при старте полнофунциональной работы в стране Bolt намерен и впредь всецело исполнять все обязательства, связанные со статусом электронной информационной системы в сфере перевозок пассажиров. Что касается нашей коммуникации с официальными органами, то мы с самого начала ведем постоянное общение с Министерством по налогам и сборам, Министерством транспорта, чтобы провести окончательное согласование всех подходов и единых принципов работы на белорусском рынке. Со своей стороны мы нацелены на неукоснительное соблюдение всех действующих законодательных норм, которые в одинаковой мере должны распространяться на всех игроков рынка, — заверили в пресс-службе Bolt.