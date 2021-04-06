Назван размер взятки, которую якобы получил Виктор Бабарико









ОНТ в понедельник, 5 апреля, по информации с судебных разбирательств по «делу Белгазпромбанка» прозвучали конкретные суммы взяток, а также сообщались некоторые подробности уголовного дела в отношении экс-главы банка Виктора Бабарико. В эфирев понедельник, 5 апреля, по информации с судебных разбирательств по «делу Белгазпромбанка» прозвучали конкретные суммы взяток, а также сообщались некоторые подробности уголовного дела в отношении экс-главы банка Виктора Бабарико.





Так на госТВ заявили, что сумма взятки, которую получили Виктор Бабарико и его заместитель Дмитрий Кузьмич, составляет 1 миллион 690 тысяч долларов США. Такую сумму топ-менеджерам финучреждения передал обвиняемый Виктор Кобяк, представляющий компанию «Активлизинг». Следствие учреждает, что данная взятка передавалась на условиях конфиденциального сотрудничества только с одной фирмой - «Активлизинг». По словам Кобяка взятки он передавал на протяжении долго времени, с 2009-го по 2020-ый годы. Это были и наличные суммы, и перечисления на подконтрольные счета.





Журналисты ОНТ также заявили, что Бабарико «замазал» откатами всех руководящих сотрудников банка, влияющих на решения по кредитованию.





Так сообщается, что председатель банка Шабан сообщил о получении 363 тысяч долларов взятки, зам Ильясюк - не менее 185 тысяч долларов, Добролет - 200 тысяч долларов и 32 тысячи евро.





KP.by . Уточняется, что, как и во время других слушаний, Виктор Бабарико вину не признает и во время процессов не задает вопросов и не принимает активного участия в судебном процессе, сообщает





Что касается адвокатов, то они не могут ничего говорить по делу из-за подписки о неразглашении и угрозы лишения лицензии. Только для агитпропа -- вольница.