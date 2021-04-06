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В Кричеве прошел обыск у члена Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Павла Гончарова
Источник материала: Партизан
Как
Обыск провели при маленьких детях Павла, изъяли компьютер и телефон. Пресс-служба партии, считает, что кричевские силовики пытаются выявить тех, кто вывешивает в публичных местах национальную символику.
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Как сообщают правозащитники MAYDAY, в Кричеве сотрудники милиции провели обыск у члена Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Павла Гончарова.
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