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В Кричеве прошел обыск у члена Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Павла Гончарова

06.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщают правозащитники MAYDAY, в Кричеве сотрудники милиции провели обыск у члена Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Павла Гончарова.




Обыск провели при маленьких детях Павла, изъяли компьютер и телефон. Пресс-служба партии, считает, что кричевские силовики пытаются выявить тех, кто вывешивает в публичных местах национальную символику.
 
 
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Как сообщают правозащитники MAYDAY, в Кричеве сотрудники милиции провели обыск у члена Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Павла Гончарова.
 
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