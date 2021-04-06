ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Караник рассказал, что имел в виду Лукашенко, когда назвал его кандидатом в будущие президенты Беларуси

06.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Корреспондент БелРос ТВ сделала большое интервью с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником. В рамках беседы Людмила Ковалева задала вопрос руководителю региона и о президентских амбициях.



— Не могу не спросить. Очень резонансная была история во время визита к вам Александра Григорьевича Лукашенко, когда он назвал вас в качестве потенциального кандидата в президенты. Вы там предвыборную программу еще не собираетесь разрабатывать?

— На самом деле посыл был совсем другой. Просто глава государства четко и недвусмысленно дал понять, что какого-то трансфера власти и кулуарной передачи власти у нас в стране не будет. Основной посыл был такой — хватит плести теории заговора, почитайте Конституцию и вы поймете то, каким образом будет организована передача власти. Для примера были названы кандидатуры, которые под это определение подпадают. Не более того. Если бы этот диалог состоялся в Брестской области, я думаю кандиидатуры были бы названы другие. Я к этому отнесся именно как к тому, чтобы указать нашим, да и не только нашим, гражданам, что весь трансферт власти в Беларуси будет происходить в строгом соответствии с Конституцией и никак по другому.

Напомним, что ранее от президентский амбиций отрекся еще один из тех, кого Лукашенко назвал кандидатурой на замен себе, -- экс-министр внутренних дел Юрий Караев.  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспондент БелРос ТВ сделала большое интервью с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником. В рамках беседы Людмила Ковалева задала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда заработает Bolt? У налоговой инспекции появились вопросы к новой платформе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by