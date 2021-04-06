Караник рассказал, что имел в виду Лукашенко, когда назвал его кандидатом в будущие президенты Беларуси









— Не могу не спросить. Очень резонансная была история во время визита к вам Александра Григорьевича Лукашенко, когда он назвал вас в качестве потенциального кандидата в президенты. Вы там предвыборную программу еще не собираетесь разрабатывать?





— На самом деле посыл был совсем другой. Просто глава государства четко и недвусмысленно дал понять, что какого-то трансфера власти и кулуарной передачи власти у нас в стране не будет. Основной посыл был такой — хватит плести теории заговора, почитайте Конституцию и вы поймете то, каким образом будет организована передача власти. Для примера были названы кандидатуры, которые под это определение подпадают. Не более того. Если бы этот диалог состоялся в Брестской области, я думаю кандиидатуры были бы названы другие. Я к этому отнесся именно как к тому, чтобы указать нашим, да и не только нашим, гражданам, что весь трансферт власти в Беларуси будет происходить в строгом соответствии с Конституцией и никак по другому.





Напомним, что ранее от президентский амбиций отрекся еще один из тех, кого Лукашенко назвал кандидатурой на замен себе, -- экс-министр внутренних дел Юрий Караев.