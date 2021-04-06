Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Какую Конституцию нам предлагают? Часть 5

Часть 5. Финансово-кредитная система. Изменение Конституции. Переходные и заключительные положения

Продолжаем анализ проекта Конституции, подготовленного группой под руководством Анатолия Лебедько.

Ранее

Часть 1. Преамбула. Основы конституционного строя. Права, свободы и обязанности человека

Часть 2. Выборы. Референдум

Часть 3. Верховный Совет. Президент. Совет министров. Судебная власть

Часть 4. Местное самоуправление. Уполномоченный по правам человека. Контрольная палата. Прокуратура

Финансово-кредитная система Республики Беларусь (ст.ст. 169—179)

Сразу отмечу, что не являюсь специалистом в области финансового права, которое когда-то изучал на юридическом факультете БГУ. Тем не менее, хочу высказать некоторые оценки относительно предложенной редакции раздела VII проекта.

Видно, что текст писал человек, разбирающийся в банковском деле. В результате получилось что-то в виде инструкции по составлению бюджета и работе банков. Объем раздела значительно увеличился (11 статей вместо пяти в Конституции 1994 г).

Самое интересное, что новая редакция не содержит чего-то нового по сравнению с действующей регламентацией, кроме деталей. Так, в проекте имеется положение, согласно которому «…запрещается брать займы, кредиты или предоставлять финансовые гарантии и поручительства, вследствие которых государственный долг превысит две пятых валового внутреннего продукта» (ч. 2 ст. 171).

В этой связи хотелось бы спросить у составителей проекта, знают ли они реальные суммы нынешних займов, кредитов белорусского государства? Как можно подсчитать эти астрономические цифры, если власти прячут их от общественности за семью печатями?

В проекте раздела название «республиканский бюджет» заменено на «государственный бюджет». На мой взгляд, это не лучший вариант, поскольку возникает предположение, что у государства есть свой бюджет. Тогда придется ответить и на другие вопросы: как государство зарабатывает деньги? Насколько законными являются источники полученных средств?

Разработчики сохраняют деление банков на две группы: Национальный банк и иные банки (ст. 178). Какие это «иные банки»? Что за деньги в них хранятся? Сколько их?

Не секрет, что в белорусских банках сейчас имеется значительная доля иностранных капиталов, особенно из России. В этой связи может возникнуть необходимость провести ревизию коммерческих банков на предмет происхождения их средств.

Лично мне больше нравится модель банковской системы Беларуси, представленная в программе «Вольная Беларусь» под руководством Зенона Пазьняка.

В соответствии с этой программой банковская система новой Беларуси должна включать в себя Национальный банк, коммерческие банки и небанковские кредитно-финансовые организации. При этом Национальный банк от имени государства вправе осуществлять финансово-кредитную политику в отношении остальных банков.

Последние разделяются на банки на национальном капитале и банки с иностранными инвестициями. Для обеспечения финансовой безопасности страны предлагается запретить наличие в банковском капитале более 20% средств от одной зарубежной страны.

На мой взгляд, это правильный подход. В новых условиях также предлагается ввести национальную денежную единицу — талер (1/100 часть — грош). Это позволит укрепить финансовую основу государства, а значит, устойчивость зарплат и пенсий.

Изменение Конституции (ст.ст. 180—183)

Редакция этого раздела представляется некорректной и непрактичной.

Прежде всего, обращает на себя внимание название раздела «Изменение Конституции». Для примера данный раздел в Конституции 1994 г. называется «Действие Конституции Республики Беларусь в порядок ее изменения» (ст.ст. 146—149). В нем закрепляется высшая юридическая сила Конституции в любой сфере деятельности (ст. 146).

Разработчиков почему-то не устроил порядок внесения изменений и дополнений, предусмотренный в Конституции 1994 года. Они его переписали на свой манер, и в итоге получилось много недоработок и сложностей.

Во-первых, увеличилось число субъектов, которые могут вносить поправки в Конституцию (группы граждан, группы депутатов, президент, Конституционный суд).

Зачем президента включать в число таких инициаторов? Понятно, что он будет заинтересован в том, чтобы предложить изменения и дополнения в свою пользу или пользу будущего президента, имя которого он знает. Например, увеличить срок президентских полномочий, получить больше льгот и гарантий.

Во-вторых, установлены сложные с математическими расчетами процедуры внесения поправок в Конституцию. Так, «…закон об изменении и дополнении Конституции во втором чтении принимается большинством голосов не менее трех пятых от избранных депутатов Верховного Совета не ранее трех месяцев после первого чтения с отложением его для дальнейшего принятия…» (ст. 181).

В-третьих, предусмотрена процедура принятия поправок через референдум в случае изменений в раздел I «Основы конституционного строя», раздел III «Выборы. Референдум», раздел VIII «Изменение Конституции». Причем, за эти поправки должны проголосовать не менее трех пятых избирателей, принявших участие в референдуме (ч. 2 ст. 181).

Переходные и заключительные положения (ст.ст. 184—189)

Указанный раздел проекта напоминает соответствующий раздел действующей редакции Конституции, принятой по итогам референдума 1996 года. Его включение в проект Конституции свидетельствует о поиске разработчиками особого (нестандартного) способа введения в действие проекта новой Конституции.

Согласно статье 184 проекта, «настоящая Конституция Республики Беларусь вступает в силу на следующий день после официального обнародования итогов референдума».

Сразу возникают подозрительные вопросы: к чему такая спешка? Как можно «запустить» новую Конституцию буквально на следующий день? Кто будет «начальником»? Кто назначит выборы? Кого будут избирать в первую очередь: президента или парламент? По какому законодательству?

Предложенный порядок принятия проекта Конституции свидетельствует о незаконности самой Конституции. Нечто похожее произошло после ноябрьского референдума 1996 года. Тогда новая редакция Конституции была введена в действие на следующий день после референдума, то есть 26 ноября 1996 г.

В частности, в этот день был распущен Верховный Совет 13-го созыва, а Конституционному суду было предписано прекратить дело «О нарушении Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко Конституции Республики Беларусь», причем, на основании «закона», принятого 103 депутатами Верховного Совета 13-го созыва и подписанного А.Лукашенко.

Следует признать, что идея принять новую Конституцию через референдум является абсурдной, хотя такого рода примеры имели место в истории.

Например, на референдуме (в обход парламента) была принята Конституция Франции 1958 года. Таким же манером была принята Конституция России 12 декабря 1993 г., а также Конституция Республики Беларусь образца 1996 года. Теперь намечается еще попытка навязать «свою Конституцию» через республиканский (национальный) референдум.

Как судья Конституционного суда, как доктор юридических наук, как специалист в области конституционного права утверждаю, что такой порядок введения в действие Конституции является незаконным, нелегитимным и обманным.

Прежде всего, референдум предполагает ответы на конкретные вопросы, а не принятие каких-то объемных документов, которые надо читать и анализировать. Значит, для «чистоты» голосования надо перечислить вопросы «за» и «против» по каждой из 189 статей проекта Конституции. Правда, есть объемные статьи, которые весьма сложны для понимания простых граждан. Например, статья 115 проекта, в которой перечисляются 23 пункта полномочий президента. По всей видимости, для принятия этой статьи на референдуме потребуется составить дополнительно 23 вопроса.

В порядке принятия Конституции усматривается явное противоречие. В главе о Верховном Совете Республики Беларусь в числе полномочий парламента закрепляется право принимать и изменять Конституцию (п. 1 ст. 101), а в разделе «Переходные и заключительные положения» предлагается принять Конституцию в обход парламента — через референдум (ст. 184).

Как разрешить обнаруженное противоречие? Согласно правилам юридической логики, должно действовать общее положение, а не исключение. Значит, принимать новую Конституцию может только Верховный Совет, а «лазейка» с референдумом должна быть закрыта. Тогда возникает новый вопрос: а как образовать новый Верховный Совет?

Остаются без ответа и другие вопросы: кто должен назначить референдум? По какому законодательству он будет проводиться? Какие будут действовать комиссии по референдуму? Кто их будет формировать?

По смыслу статьи 185 проекта получается, что в период проведения референдума должно оставаться прежнее законодательство, в том числе Избирательный кодекс 2000 года. Тогда может остаться и прежняя Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов. Значит, и выборы президента могут проводиться по прежнему законодательству, и полномочия его останутся прежними.

На что в таком случае рассчитывают разработчики проекта Конституции. Кто будет голосовать за их Конституцию? Кто будет убеждать в ее правильности? Что делать, если избиратели не проголосуют за предложенный проект?

На мой взгляд, вопрос о новой Конституции может быть поставлен лишь в отдаленной перспективе. В ближайшее время достаточным результатом может стать восстановление Конституции 1994 года, а позднее — внесение в нее необходимых изменений и дополнений.

(О возможности скорого и простого пути восстановления в Беларуси законности, демократии и справедливости пойдет речь в следующей публикации).