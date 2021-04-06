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В Новогрудском районе утонул маленький мальчик
Источник материала: Навiны
Трагедия случилась накануне днем в деревне Углы.
Как сообщили в МЧС, ребенок (2019 год рождения) утонул в емкости для дождевой воды (50 литров, частично закопана в землю) на территории частного дома.
Также спасатели сообщили, что еще один утонувший был обнаружен в Светлогорске в искусственном канале. Погибшим является пенсионер (1957 г.р.).
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Трагедия случилась накануне днем в деревне Углы.
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