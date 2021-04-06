В Новогрудском районе утонул маленький мальчик

Трагедия случилась накануне днем в деревне Углы.





Как сообщили в МЧС, ребенок (2019 год рождения) утонул в емкости для дождевой воды (50 литров, частично закопана в землю) на территории частного дома.

Также спасатели сообщили, что еще один утонувший был обнаружен в Светлогорске в искусственном канале. Погибшим является пенсионер (1957 г.р.).