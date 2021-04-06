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Итоги белорусско-российского экономического сотрудничества за 2020 год

06.04.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Планы и основные задачи работы Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь и представительства Российского экспортного центра в Республике Беларусь в текущем году".

Экспорт товаров из Беларуси в страны ЕАЭС в 2020 году составил 49,5% от всего товарооборота, причем на Россию приходится 97% всего объема операций со странами Евразийского Союза. Несмотря на пандемию и сокращение объема взаимной торговли Российская Федерация является крупнейшим торговым партнером и инвестором Беларуси.

На пресс-конференции будут подведены основные итоги российского-белорусского экономического сотрудничества за 2020 год с подробным анализом содержания товарооборота; озвучены планы и примеры инвестиционного сотрудничества и кооперации в промышленной сфере; раскрыты механизмы поддержки российского экспорта на белорусском направлении по линии Торгового представительства и представительства Российского экспортного центра; будут представлены планы по сотрудничеству Республики Беларусь с российскими регионами, а также перспективы участия российских предприятий в белорусских ярмарочно-выставочных мероприятиях.

На эти темы и многие другие вопросы ответят:

  • Торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий ЗОЛОТАРЕВ;
  • руководитель представительства АО "Российский экспортный центр" в Республике Беларусь Виктор ДОРОНКЕВИЧ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в среду, 07 апреля, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы Вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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В среду, 07 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет онлайн-пресс-конференция, на тему: "Итоги российско-белорусского экономического...
 
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