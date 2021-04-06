Белоруска оформила 54 кредита на гаджеты, которые сдавала в микрокредитную фирму

Источник материала: Onliner

«В прошлом году у 42-летней жительницы райцентра ухудшилось материальное положение: зарплата уменьшилась, полностью выплачивать кредиты не получалось», — рассказывает историю жительницы Мозыря пресс-служба МВД Республики Беларусь. Женщина попыталась взять кредит в микрофинансовой организации, но ей отказали в выдаче денег под проценты, предложив другой алгоритм.

Белоруске предложили оформить рассрочку на смартфон в салоне связи, выбрав аппарат за 4 тыс. рублей, а затем передать его кредиторам взамен на 2 тыс. рублей. Она согласилась, сделку одобрили. С полученных денег она оплатила часть прошлых долгов, а затем снова обратилась в салон связи, но с паспортом мужа. Его отсутствие она объяснила занятостью на работе.

По паспорту мужа были сделаны еще пять покупок, среди которых смартфон, умные часы и наушники. Гаджеты были сданы в ту же микрофинансовую организацию. Отмечается, что в определенный момент менеджер салона связи направила клиентку к своей коллеге, которая оформила новые покупки по паспорту свекра женщины. Затем, работая как контролер госорганизации, женщина прошлась по соседям, у которых взяла паспортные данные якобы для перезаключения договора на услуги.

Процесс получения новых кредитов прервал муж, когда ему отказали в займе, сославшись на «плохую кредитную историю». Мужчина обратился в милицию.

Следователи дали правовую оценку действиям клиентки салона и его менеджерам. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Пока известно о 54 кредитных договорах, оформленных на 17 человек, и ущербе на 157 тыс. рублей.