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В марте Geely увеличила продажи в России на 85%
Источник материала: Onliner
Китайская компания Geely, чья судьба не безразлична белорусам, продолжает наращивать объемы продаж в России. По свежей информации агентства «
Таким образом, объемы продаж Geely выросли аж на 85% по сравнению с мартом прошлого года. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 3490 машин китайской марки (+42%), уточняет пресс-служба Geely. Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в прошлом месяце стал компактный кроссовер Coolray, чьи продажи составили 803 автомобиля.
Второе место ожидаемо занял кроссовер Geely Atlas с показателем 715 реализованных машин. Замыкает тройку бестселлеров Geely новый купе-кроссовер Tugella, который выбрал 81 покупатель. Российские фанаты Geely ожидают в 2021—2022 годах появления Atlas Pro и паркетника KX11.
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Китайская компания Geely, чья судьба не безразлична белорусам, продолжает наращивать объемы продаж в России. По свежей информации агентства «Автостат», дилеры Geely...
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