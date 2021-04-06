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В марте Geely увеличила продажи в России на 85%

06.04.2021 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Китайская компания Geely, чья судьба не безразлична белорусам, продолжает наращивать объемы продаж в России. По свежей информации агентства «Автостат», дилеры Geely в РФ в марте реализовали 1732 автомобиля.

Таким образом, объемы продаж Geely выросли аж на 85% по сравнению с мартом прошлого года. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 3490 машин китайской марки (+42%), уточняет пресс-служба Geely. Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в прошлом месяце стал компактный кроссовер Coolray, чьи продажи составили 803 автомобиля.

Второе место ожидаемо занял кроссовер Geely Atlas с показателем 715 реализованных машин. Замыкает тройку бестселлеров Geely новый купе-кроссовер Tugella, который выбрал 81 покупатель. Российские фанаты Geely ожидают в 2021—2022 годах появления Atlas Pro и паркетника KX11.

Geely Coolray I Comfort, 2021 г.в., 77 км
синий, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
49 121 р.
18 500$ / 15 759€
Geely Emgrand EC7 I, 2014 г.в., 60 000 км
серый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
15 398 р.
5799$ / 4940€
Geely CK I, 2007 г.в., 114 675 км
серебристый, седан, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
5308 р.
1999$ / 1703€
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Китайская компания Geely, чья судьба не безразлична белорусам, продолжает наращивать объемы продаж в России. По свежей информации агентства «Автостат», дилеры Geely...
 
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