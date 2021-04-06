В марте Geely увеличила продажи в России на 85%

Источник материала: Onliner

Китайская компания Geely, чья судьба не безразлична белорусам, продолжает наращивать объемы продаж в России. По свежей информации агентства « Автостат », дилеры Geely в РФ в марте реализовали 1732 автомобиля.

Таким образом, объемы продаж Geely выросли аж на 85% по сравнению с мартом прошлого года. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 3490 машин китайской марки (+42%), уточняет пресс-служба Geely. Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в прошлом месяце стал компактный кроссовер Coolray, чьи продажи составили 803 автомобиля.

Второе место ожидаемо занял кроссовер Geely Atlas с показателем 715 реализованных машин. Замыкает тройку бестселлеров Geely новый купе-кроссовер Tugella, который выбрал 81 покупатель. Российские фанаты Geely ожидают в 2021—2022 годах появления Atlas Pro и паркетника KX11.