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Рекорд или нет? Как начались торги по доллару

06.04.2021 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера американская валюта остановилась в шаге от исторического рекорда. Поэтому сегодняшние торги стали интригой. Между тем на Московской бирже доллар растет, а вот евро проседает. Американская валюта у соседей торгуется на уровне 76,39, а евро — по 90.

Итак, в первые минуты торгов доллар просел на 0,02 копейки и сейчас торгуется на уровне 2,6550. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события в ходе торгов.

Евро набрал 1,79 копейки. Его покупают и продают по 3,1350.

Сотня российских рублей набрала 1,05 копейки. На старте торгов она стоит 3,4780.

В понедельник доллар набрал 1,64 копейки и стоил 2,6552 рубля. Евро прибавил 0,82 копейки и подорожал до 3,1171 белорусского рубля. Сотня российских рублей потеряла 0,07 копейки и стала стоить 3,4675.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Вчера американская валюта остановилась в шаге от исторического рекорда. Поэтому сегодняшние торги стали интригой. Между тем на Московской бирже доллар растет, а...
 
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