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Рекорд или нет? Как начались торги по доллару
Источник материала: Onliner
Вчера американская валюта остановилась в шаге от исторического рекорда. Поэтому сегодняшние торги стали интригой. Между тем на Московской бирже доллар растет, а вот евро проседает. Американская валюта у соседей торгуется на уровне 76,39, а евро — по 90.
Итак, в первые минуты торгов доллар просел на 0,02 копейки и сейчас торгуется на уровне 2,6550. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события в ходе торгов.
Евро набрал 1,79 копейки. Его покупают и продают по 3,1350.
Сотня российских рублей набрала 1,05 копейки. На старте торгов она стоит 3,4780.
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