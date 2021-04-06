Рекорд или нет? Как начались торги по доллару

Источник материала: Onliner

Вчера американская валюта остановилась в шаге от исторического рекорда. Поэтому сегодняшние торги стали интригой. Между тем на Московской бирже доллар растет, а вот евро проседает. Американская валюта у соседей торгуется на уровне 76,39, а евро — по 90.

Итак, в первые минуты торгов доллар просел на 0,02 копейки и сейчас торгуется на уровне 2,6550. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события в ходе торгов.

Евро набрал 1,79 копейки. Его покупают и продают по 3,1350.

Сотня российских рублей набрала 1,05 копейки. На старте торгов она стоит 3,4780.

В понедельник доллар набрал 1,64 копейки и стоил 2,6552 рубля. Евро прибавил 0,82 копейки и подорожал до 3,1171 белорусского рубля. Сотня российских рублей потеряла 0,07 копейки и стала стоить 3,4675.