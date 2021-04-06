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Работники хозяйства под Несвижем ремонтировали свои авто казенными запчастями

06.04.2021 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сотрудниками группы БЭП в одном из хозяйств Несвижского района были выявлены факты хищения запасных частей для автомобилей главным инженером и заведующим ремонтной мастерской со склада хозяйства на общую сумму более 2000 рублей. Об этом сообщили в Несвижском РОВД.

— Речь идет в основном о различных комплектующих для автомобилей, которые должностные лица похищали и устанавливали на личный автотранспорт, — пояснили в милиции. — Чтобы сокрыть хищения имущества, принадлежащего хозяйству, должностные лица давали незаконные указания подчиненным работникам о внесении в отчетные документы ложных сведений об установке похищенных запчастей на технику хозяйства, таким образом похищенные изделия списывались с баланса.

Работники хозяйства под Несвижем ремонтировали свои авто казенными запчастями

Работники хозяйства под Несвижем ремонтировали свои авто казенными запчастями

В отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 210 Уголовного кодекса («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Работники хозяйства под Несвижем ремонтировали свои авто казенными запчастями

Работники хозяйства под Несвижем ремонтировали свои авто казенными запчастями

В РОВД напомнили, что ведется мониторинг всех сельскохозяйственных предприятий района, задействованных в посевной кампании 2021 года. В ходе мероприятий проводится обследование сельскохозяйственной техники, проверка ее работоспособности, проводятся активные мероприятия по профилактике фактов хищения товарно-материальных ценностей предприятий, в том числе совершаемых самими работниками. Особое внимание уделяется посевному материалу, удобрениям, топливу.

— Одним из самых распространенных правонарушений в эту пору является хищение топлива и запасных частей для техники хозяйств, — подчеркнули в милиции.

Работники хозяйства под Несвижем ремонтировали свои авто казенными запчастями

 
 
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Сотрудниками группы БЭП в одном из хозяйств Несвижского района были выявлены факты хищения запасных частей для автомобилей главным инженером и заведующим...
 
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