Работники хозяйства под Несвижем ремонтировали свои авто казенными запчастями

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Сотрудниками группы БЭП в одном из хозяйств Несвижского района были выявлены факты хищения запасных частей для автомобилей главным инженером и заведующим ремонтной мастерской со склада хозяйства на общую сумму более 2000 рублей. Об этом сообщили в Несвижском РОВД.

— Речь идет в основном о различных комплектующих для автомобилей, которые должностные лица похищали и устанавливали на личный автотранспорт, — пояснили в милиции. — Чтобы сокрыть хищения имущества, принадлежащего хозяйству, должностные лица давали незаконные указания подчиненным работникам о внесении в отчетные документы ложных сведений об установке похищенных запчастей на технику хозяйства, таким образом похищенные изделия списывались с баланса.









В отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 210 Уголовного кодекса («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).









В РОВД напомнили, что ведется мониторинг всех сельскохозяйственных предприятий района, задействованных в посевной кампании 2021 года. В ходе мероприятий проводится обследование сельскохозяйственной техники, проверка ее работоспособности, проводятся активные мероприятия по профилактике фактов хищения товарно-материальных ценностей предприятий, в том числе совершаемых самими работниками. Особое внимание уделяется посевному материалу, удобрениям, топливу.

— Одним из самых распространенных правонарушений в эту пору является хищение топлива и запасных частей для техники хозяйств, — подчеркнули в милиции.



