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На «живых» фото показали смартфон Legion 2 Pro с вентилятором на задней крышке

06.04.2021 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Геймерский смартфон Lenovo Legion 2 Pro будет представлен 8 апреля, однако в сети уже достаточно информации об устройстве. Судя по снимкам, мобильник сможет претендовать на звание самого необычного смартфона с точки зрения дизайна. Задняя панель Legion 2 Pro состоит из трех элементов, внимание привлекает центральный — блок с фотомодулем, подсветкой и, вероятно, активной системой охлаждения.

На опубликованных фотографиях Legion 2 Pro можно увидеть миниатюрный вентилятор. Ранее сообщалось о продвинутой «турбосистеме» охлаждения, которая применяется в индустрии впервые. Вентилятор является одним из ее компонентов. Не исключено, что это также маркетинговый ход, который подчеркивает высокую производительность смартфона.




Согласно предварительным данным, смартфон получит 6,92-дюймовый AMOLED-дисплей формата Full HD+ с частотой обновления экрана 144 Гц и частотой опроса 720 Гц (это значительно выше, чем у большинства других), Snapdragon 888, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора составит 5500 мАч, заявлена поддержка быстрой проводной зарядки на 90 Ватт.

Legion 2 Pro оборудуют 64-Мп сенсором OmniVision с поддержкой видео формата 8K при 30 fps и 4K-видео при 120 fps.

На «живых» фото показали смартфон Legion 2 Pro с вентилятором на задней крышке

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Геймерский смартфон Lenovo Legion 2 Pro будет представлен 8 апреля, однако в сети уже достаточно информации об устройстве. Судя по снимкам, мобильник сможет претендовать на...
 
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