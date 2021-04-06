Доверия к стране нет: Украина не будет отправлять членов контактной группы в Минск

Источник материала: Салiдарнасць

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после отмены карантина не будет посещать Минск. Она намерена искать другую переговорную площадку.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает TUT.BY .

— Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее, непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни, все равно придется искать другую страну, другой город, — цитирует Резникова «Укринформ».

Резников объяснил это тем, что сейчас Беларусь находится под влиянием Российской Федерации, а потому доверия к этой стране нет.

Сейчас в связи с карантинными ограничениями заседания контактной группы проходят в режиме видеоконференций.

На прошлой неделе о Беларуси довольно резко высказался полпред Украины в трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

— Как сказал Солженицын, «у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи». Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Беларусь. И это очевидно, — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина».

Вопрос переноса переговоров из Минска поднимался и ранее. Так, в августе прошлого года Леонид Кравчук заявил, что из-за проходящих в стране протестов переговоры группы могут в будущем проходить не в Минске, а на другой территории, и предложил Швецию.

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