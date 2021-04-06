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Доверия к стране нет: Украина не будет отправлять членов контактной группы в Минск
06.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после отмены карантина не будет посещать Минск. Она намерена искать другую переговорную площадку.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает
— Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее, непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни, все равно придется искать другую страну, другой город, —
Резников объяснил это тем, что сейчас Беларусь находится под влиянием Российской Федерации, а потому доверия к этой стране нет.
Сейчас в связи с карантинными ограничениями заседания контактной группы проходят в режиме видеоконференций.
На прошлой неделе о Беларуси довольно резко
— Как сказал Солженицын, «у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи». Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Беларусь. И это очевидно, — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина».
Вопрос переноса переговоров из Минска поднимался и ранее. Так, в августе прошлого года Леонид Кравчук заявил, что из-за проходящих в стране протестов переговоры группы могут в будущем проходить не в Минске, а на другой территории, и предложил Швецию.
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Она намерена искать другую переговорную площадку.
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