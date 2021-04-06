«Россия вынуждает и Украину, и Европу оценивать возможность военного вторжения из Беларуси»

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт iSANS Мария Авдеева отмечает, что Кремль усиливает антиевропейскую пропаганду в Украине, и считает, что регион находится на пороге холодной войны.





Кремль запугивает Европу военной угрозой и одновременно усиливает антиевропейскую пропаганду. Это хорошо заметно по нарративам прокремлевских медиа в Украине, основное направление которым сейчас задают высказывания российских топ-чиновников.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, «конфронтация между Западом и Россией достигла дна», все «понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности».

Кремль демонстративно стягивает войска к украинской границе. В ответ на действия России Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с «возможного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса» — самой высокой отметки.

Аналитики заговорили о существенном возрастании напряженности в регионе. Открытую военную угрозу Россия сопровождает информационными операциями…

Кремль стремится показать, что Украина не является субъектом внешней политики во взаимоотношениях с Евросоюзом и рассматривается НАТО как полигон боевых действий против России.

После принятия в марте новой стратегии военной безопасности Украины, Кремль стал угрожать тем, что НАТО будет использовать украинскую территорию для ведения боевых действий против России. Прокремлевские медиа навязывают мнение, что в военных действиях примет участие все население Украины. Параллельно пропагандируется мнимое превосходство российской армии.

Это можно расценивать как показательную демонстрацию готовности со стороны России вступить в военный конфликт со странами НАТО. Кремль также навязывает Европе необходимость рассматривать Беларусь в качестве противника и ожидать военного вторжения с ее территории. Таким образом, проведение совместных военных учений «Запад-2021» может быть использовано Россией для демонстрации Европе своего контроля над Беларусью.

Одновременно Кремль запугивает население стран Европы демонстрацией готовности к вооруженному конфликту. Этими действиями Москва хочет усилить противоречия в ЕС…

Москва хочет лишить Украину поддержки и исключить из европейской повестки. Для этого Россия использует отсутствие единой позиции среди политиков европейских стран о необходимости продолжения диалога с Россией и направлениях работы на постсоветском пространстве.

Одновременно Кремль дискредитирует Украину в качестве надежного международного партнера и пугает украинцев последствиями развития сотрудничества с ЕС.

Демонстрируя Европе военную угрозу, Кремль стремится посеять сомнения и страх среди европейцев. Этот же нарратив Россия использует для закрепления Беларуси в своей орбите, вынуждая и Украину, и Европу оценивать возможность военного вторжения с территории Беларуси. Можно сделать вывод, что Кремль использует антиевропейские нарративы для раскола Европейского Союза, а также взаимоотношений США и ЕС.

Необходима консолидированая позиция для ответа на гибридные угрозы со стороны Кремля. Не менее важна системная поддержка демократических преобразований как в Украине, так и в Беларуси.

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