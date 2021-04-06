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Девальвация ускорилась! Все валюты дорожают к белорусскому рублю утром 6 апреля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
С начала апреля валютная корзина подорожала уже на 0,87%, а по итогам марта было зафиксировано снижение на 0,32%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара поднялся всего на 0,0001 BYN до 2,6553 BYN/USD — это максимальный уровень за 154 дня.
Напомним, что чуть более семи месяцев назад был исторический максимум курса доллара на уровне 2,6631 BYN. До нового рекорда доллару не хватает меньше копейки — всего 0,0079 BYN.
Курс евро подскочил на 0,0182 BYN до 3,1353 BYN/EUR — максимума за 33 дня.
Доллар и евро дорожают уже четвёртые торги подряд. За это время первый успел подорожать выше максимума за пять месяцев, а второй выше максимума за месяц.
Курс российского рубля вырос на 0,0113 BYN до 3,4788 BYN/100 RUB до максимума за 15 дней.
Московская биржа
Российский рубль немного подорожал к доллару утром во вторник. Так, если вчера в это же время за доллар на Московской бирже давали 76,63 российских рублей, то сегодня уже на 25 копеек меньше — 76,38 российских рублей.
А вот евро, в отличие от доллара, сегодня дорожает. Стоимость евровалюты на торгах валютной биржи в Москве поднялась на 5 копеек до 90,10 российских рублей.
Российский минфин вчера заявил о планах сыграть против российского рубля.
Уже завтра и вплоть до 7 мая он будет скупать валюту на 185,7 млрд рублей. Это на четверть больше, чем было в марте.
Каждый день Центробанк России в интересах Минфина будет выкупать на рынке 110 млн. долларов в эквиваленте и пополнять ими Фонд Национального Благосостояния.
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Курс доллара поднялся всего на 0,0001 BYN до 2,6553 BYN/USD.
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