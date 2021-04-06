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Девальвация ускорилась! Все валюты дорожают к белорусскому рублю утром 6 апреля

06.04.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Девальвация ускорилась! Все валюты дорожают к белорусскому рублю утром 6 апреля
Иллюстративное фото
Евро, доллар и российский рубль подорожали к белорусскому рублю утром во вторник. Стоимость корзины валют подскочила на 0,29% до максимума за 20 дней.

С начала апреля валютная корзина подорожала уже на 0,87%, а по итогам марта было зафиксировано снижение на 0,32%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:14:

Курс доллара поднялся всего на 0,0001 BYN до 2,6553 BYN/USD — это максимальный уровень за 154 дня.

Напомним, что чуть более семи месяцев назад был исторический максимум курса доллара на уровне 2,6631 BYN. До нового рекорда доллару не хватает меньше копейки — всего 0,0079 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0182 BYN до 3,1353 BYN/EUR — максимума за 33 дня.

Доллар и евро дорожают уже четвёртые торги подряд. За это время первый успел подорожать выше максимума за пять месяцев, а второй выше максимума за месяц.

Курс российского рубля вырос на 0,0113 BYN до 3,4788 BYN/100 RUB до максимума за 15 дней.

Московская биржа


Российский рубль немного подорожал к доллару утром во вторник. Так, если вчера в это же время за доллар на Московской бирже давали 76,63 российских рублей, то сегодня уже на 25 копеек меньше — 76,38 российских рублей.

А вот евро, в отличие от доллара, сегодня дорожает. Стоимость евровалюты на торгах валютной биржи в Москве поднялась на 5 копеек до 90,10 российских рублей.

Российский минфин вчера заявил о планах сыграть против российского рубля.

Уже завтра и вплоть до 7 мая он будет скупать валюту на 185,7 млрд рублей. Это на четверть больше, чем было в марте.

Каждый день Центробанк России в интересах Минфина будет выкупать на рынке 110 млн. долларов в эквиваленте и пополнять ими Фонд Национального Благосостояния.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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