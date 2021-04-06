Источник материала: UDF



Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван размер взятки, которую якобы получил Виктор Бабарико Экс-банкир своей вины не признает.

В эфире ОНТ в понедельник, 5 апреля, по информации с судебных разбирательств по «делу Белгазпромбанка» прозвучали конкретные суммы взяток, а также сообщались некоторые подробности уголовного дела в отношении экс-главы банкаТак на госТВ заявили, что сумма взятки, которую получили Виктор Бабарико и его заместитель, составляет 1 миллион 690 тысяч долларов США. Такую сумму топ-менеджерам финучреждения передал обвиняемый, представляющий компанию «Активлизинг». Следствие учреждает, что данная взятка передавалась на условиях конфиденциального сотрудничества только с одной фирмой - «Активлизинг». По словам Кобяка взятки он передавал на протяжении долго времени, с 2009-го по 2020-ый годы. Это были и наличные суммы, и перечисления на подконтрольные счета.Журналисты ОНТ также заявили, что Бабарико «замазал» откатами всех руководящих сотрудников банка, влияющих на решения по кредитованию.Так сообщается, что председатель банкасообщил о получении 363 тысяч долларов взятки, зам- не менее 185 тысяч долларов,- 200 тысяч долларов и 32 тысячи евро.Уточняется, что, как и во время других слушаний, Виктор Бабарико вину не признает и во время процессов не задает вопросов и не принимает активного участия в судебном процессе, сообщает KP.by.Что касается адвокатов, то они не могут ничего говорить по делу из-за подписки о неразглашении и угрозы лишения лицензии. Только для агитпропа -- вольница.