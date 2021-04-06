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Музыканта арестовали на 15 суток: призывает к бунтарству песнями

06.04.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Музыканта арестовали на 15 суток: призывает к бунтарству песнями
Музыканта осудили на 15 суток за «пикет с помощью песен» / pixabay.com
5 апреля 28-летнего музыканта Ивана Пирейко в суде Фрунзенского района Минска осудили за пикет на 15 суток. Также судья Мария Ерохина наложила арест на его гитару, микрофон и стойку для него, сообщают правозащитники «Весны».

Ивана Пирейко задержали в пятницу, 2 апреля, в переходе возле метро «Каменная Горка». В рамках музыкального проекта «Пешеходка» он играл на гитаре и пел песни. Как следует из рапорта, милиционерам позвонил «неравнодушный гражданин» и сообщил, что музыкант «пел песни на мове», в которых возносил столетие БНР, использовал выражение «мы победим». Милиции мужчина сказал, что «своими песнями музыкант призывает к бунтарству».

На суде музыкант объяснил, что о столетии БНР он не слышал, пока не оказался в камере на Окрестина — там ему сказали, что празднование было около трёх лет назад. Пирейко объяснил, что пел песни на английском, на русском и на белорусском.

По словам Ивана, задерживали его сотрудники ОМОНа, которые представились и были без масок. Свидетель-милиционер Загор заявил, что задерживал его сотрудник в пятнистом камуфляже после песни о БНР и слов «мы победим». Однако музыкант утверждает, что этот милиционер даже не участвовал в его задержании. А когда подошли милиционеры, он пел песню Макса Коржа.

Во Фрунзенском РУВД на Пирейко составили протокол за пикетирование с помощью песен. Выходные он провёл на Окрестина.

На суде Иван очень просил судью не арестовывать его, так как он имеет болезни и должен продолжать лечение. Он объяснил, что не участвует в акциях протеста, так как не может рисковать здоровьем. Тем не менее, ему присудили 15 суток.
 
Теги: Минск
 
 
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Ивана задержали в пятницу, 2 апреля, в переходе возле метро «Каменная Горка».
 
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