Источник материала: UDF



Музыканта осудили на 15 суток за «пикет с помощью песен» / pixabay.com

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Музыканта арестовали на 15 суток: призывает к бунтарству песнями Ивана задержали в пятницу, 2 апреля, в переходе возле метро «Каменная Горка».

задержали в пятницу, 2 апреля, в переходе возле метро «Каменная Горка». В рамках музыкального проекта «Пешеходка» он играл на гитаре и пел песни. Как следует из рапорта, милиционерам позвонил «неравнодушный гражданин» и сообщил, что музыкант «пел песни на мове», в которых возносил столетие БНР, использовал выражение «мы победим». Милиции мужчина сказал, что «своими песнями музыкант призывает к бунтарству».На суде музыкант объяснил, что о столетии БНР он не слышал, пока не оказался в камере на Окрестина — там ему сказали, что празднование было около трёх лет назад. Пирейко объяснил, что пел песни на английском, на русском и на белорусском.По словам Ивана, задерживали его сотрудники ОМОНа, которые представились и были без масок. Свидетель-милиционер Загор заявил, что задерживал его сотрудник в пятнистом камуфляже после песни о БНР и слов «мы победим». Однако музыкант утверждает, что этот милиционер даже не участвовал в его задержании. А когда подошли милиционеры, он пел песню Макса Коржа.Во Фрунзенском РУВД на Пирейко составили протокол за пикетирование с помощью песен. Выходные он провёл на Окрестина.На суде Иван очень просил судью не арестовывать его, так как он имеет болезни и должен продолжать лечение. Он объяснил, что не участвует в акциях протеста, так как не может рисковать здоровьем. Тем не менее, ему присудили 15 суток.