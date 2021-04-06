Нейробиолог рассказал в TikTok, почему мы живем в симуляции

Источник материала: Tut.by

Если вы думаете, что в TikTok только танцуют, то вы не правы. Как и в любой соцсети, там есть люди с профильным образованием, которые делятся своими знаниями. Так, пользователь под ником jacostak запостил в соцсеть целую серию видео, в которых доказывает, что мы живем в симуляции, созданной нашим мозгом. Краткий пересказ содержимого роликов опубликовало издание Medialeaks.



Источник: jacostak / TikTok

Тиктокер с ником jacostak в течение 5 апреля опубликовал шесть роликов, где объяснил свою точку зрения на восприятие человеком реальности. В самой первой части нейробиолог предупредил зрителей, чтобы смотрели на свой страх и риск, ведь такие рассуждения могут привести к экзистенциальному кризису.

Самым главным аргументом блогера становится то, что наш мозг получает всю информацию от органов чувств.

«Все наши сенсорные системы эволюционировали, чтобы улавливать важную информацию из внешней среды. Например, наши глаза — это органы чувств, которые эволюционировали так, что могут улавливать свет электромагнитного спектра», — начинает он.

Далее нейробиолог говорит о том, что глаза затем передают эту информацию обратно в мозг, который осмысливает то, что мы только что увидели. Однако на самом деле мы можем воспринимать лишь небольшую часть всего спектра.

То же самое происходит и с нашими ушами. Мы можем улавливать звуковые волны только между 20 Гц и 20 кГц, поэтому мы не слышим большинство животных и растения. «Некоторые растения кричат, когда мы их срезаем», — добавляет нейробиолог.

Наше обоняние обманывает нас не меньше. В третьей части рассказа блогер говорит о химическом веществе, которое может по-разному восприниматься обонянием в зависимости от ситуации, в которой мы находимся. Допустим, если смотреть на стейк, то запах покажется приятным, даже аппетитным. А если нюхать химикат, смотря на спортсмена, то мы ощутим запах пота.

В пятой части нейробиолог подытожил все то, что рассказал до этого. «Он [мозг] принимает всю информацию, которую получает от различных органов чувств, и на выходе представляет собой последовательную сознательную мысль о том, что, по его мнению, происходит во внешней среде. Но вы никогда не сталкивались с тем, что по-настоящему происходит», — говорит блогер.

В шестой части рассказа мужчина поблагодарил за внимание к теме, которая ему самому очень интересна.