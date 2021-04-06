В Калуге началось производство пассажирского «каблука» Opel Combo Life

Источник материала: Tut.by

Вслед за Peugeot Partner Crossway и пассажирским Citroen Berlingo на заводе «ПСМА Рус» в Калуге начат выпуск еще одной родственной модели — Opel Combo Life.





В длину Combo Life насчитывает 4,38 м, а в салоне имеется пять посадочных мест (сзади имеется три раздельных сиденья). Стандартный объем багажного отделения составляет 675 л, а за счет складываемых сидений второго ряда общий его можно увеличить до 3000 л. Также в салоне «каблучка» предусмотрено множеством ниш и полочек для хранения мелких вещей общим объемом 154 л.









Уже в «базе» Combo Life располагает фронтальными и боковыми подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, ESP, кондиционером, сдвижными боковыми дверями, подогревом передних сидений и лобового стекла, датчиками дождя и света и двумя креплениями Isofix для детских кресел. Также имеется металлическая защита картера двигателя, а заявленный дорожный просвет равен 175 мм.





Как и у аналогичных машин под марками Citroen и Peugeot, оснащается Combo Life двумя двигателями на выбор. Оба — объемом 1,6 л: бензиновый развивает 115 л.с., а дизель 90 л.с. Коробки передач — 5-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатый «автомат» (для бензиновой версии).





В России Combo Life уже доступен для заказа. Цены начинаются от 1 334 000 рублей (17 400 долларов по текущему курсу) за «каблучок» с бензиновым двигателем, версия с дизелем обойдется минимум в 1 394 000 рублей (18 200 долларов).