ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минобразования Беларуси «изучает» деятельность лицеев

06.04.2021 10:57 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Министерство образования Беларуси назвало «вбросами в соцсети» слухи о закрытии лицеев в стране, но при этом признало, что «изучает деятельность» таких учебных заведений.

"В настоящее время в Республике Беларусь проводится работа по изучению деятельности лицеев, которые реализуют программу общего среднего образования с целью выстраивания общей системы их функционирования, совершенствования вступительной компании, определения места и роли лицеев при высших учебных заведениях, в г. Минске, областных и районных центрах в составе которых имеются либо отсутствуют общежития", - говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на заявление министра образования Игоря Карпенко.

«В ежегодных планах оптимизации Минского горисполкома и областных исполнительных комитетов, которые согласованы Министерством образования, закрытие либо реорганизация каких-либо общеобразовательных лицеев отсутствует», - заверил министр.

Ранее, в соцсетях появилась информация о закрытии всех лицеев в Беларуси.

«Появилась информация о закрытии всех лицеев в стране. Если это так, то такое решение приведёт к катастрофическим последствиям для белорусской системы образования, и, по сути, будет, на мой взгляд, преступлением против белорусского народа. Новая информация, пока непроверенная: закрывают городские лицеи без общежитий», - написал в Facebook известный репетитор Евгений Ливянт.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство образования Беларуси назвало «вбросами в соцсети» слухи о закрытии лицеев в стране, но при этом признало, что «изучает деятельность» таких учебных...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Веревка уже у меня на шее», - заявил о. Андрей Кураев, надеющийся на личную встречу с патриархом Кириллом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by