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На торги выставлена квартира у Минского моря. Сумма пойдет в счет погашения ущерба, нанесенного мошенником, который продавал жилье в элитных поселках

06.04.2021 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Михаила Третинникова осудили еще в 2019 году на 11 лет с конфискацией имущества за мошенничество с недвижимостью. Он выступал застройщиком таунхаусов в элитных поселках возле Минска, но свои квартиры дольщики так и не получили.



По решению суда потерпевшие могут рассчитывать на частичное возмещение ущерба от продажи арестованных объектов недвижимости в Лапоровичах, Зацени и Селютах. Один из таких объектов выставлен на продажу на аукционе за 360 тысяч рублей.

На интернет-площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появился лот — трехкомнатная квартира общей площадью 138,3 кв. м в доме по улице Новой, 2 в деревне Лапоровичи. Аукцион пройдет 26 апреля на электронной площадке. Первоначальная цена — 360 тысяч рублей.

По информации REALTY.TUT.BY, именно в этом доме мужчина и продавал одни и те же объекты разным людям. Однако, выставленная квартира принадлежит отцу Михаила Третинникова.

На квартиру наложен арест следственных органов. В отношении нее есть и специальный запрет: запрещение изменения целевого назначения земельного участка, предоставленного гражданину (отцу осужденного) как состоящему на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, отчуждения такого участка и (или) возведенного на нем жилого дома, объектов недвижимости, образованных в результате его раздела, слияния или вычленения из него (долей в праве собственности на указанные объекты), до истечения 8 лет со дня государственной регистрации такого дома. А дом этот был зарегистрирован в декабре 2015 года.

По делу проходили 25 потерпевших, которые вложили в строительство от 15 до 260 тысяч долларов. Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей, а все имущество осужденного оценили в более 770 тысяч рублей.

Во всех случаях Михаил использовал одну и ту же схему: размещал выгодные предложения на сайтах по продаже недвижимости в Лапоровичах, Зацени, Селютах. С покупателями квартир в таунхаусах бизнесмен заключал предварительный договор на 1/5 дома, договор регистрировали у нотариуса. Третинников обязывался через год передать клиентам построенную квартиру с коммуникациями, отделкой и куском приватизированной земли.

Деньги с заключивших договор людей Михаил брал частями: сначала задаток в 2 тысячи, остальное — в рассрочку.
 
Теги: Минск
 
 
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Михаила Третинникова осудили еще в 2019 году на 11 лет с конфискацией имущества за мошенничество с недвижимостью. Он выступал застройщиком таунхаусов в элитных...
 
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