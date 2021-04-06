Сворачивается еще одна крупная торговая сеть













сообщили Intex-press в ОДО «Виталюр». Решение оптимизировать сеть принято в связи с изменением конкурентной среды и покупательского поведения,Intex-press в ОДО «Виталюр».





Из Барнович сеть уходит. Магазины этой торговой сети закроются также в Минске , Борисове и Бобруйске (по одной торговой точке).

Сейчас компания ведет поиск арендаторов зданий. Сотрудникам закрывающихся магазинов обещают трудоустройство в других магазинах сети или приоритеты у нового оператора торговли, который займет торговые помещения.





ОДО «Виталюр» – крупнейший импортер рыбы и морепродуктов. Торговая сеть включает 78 торговых объектов в 14 городах Беларуси. В Барановичах магазин «Виталюр» открылся в апреле прошлого года.