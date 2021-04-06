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Сворачивается еще одна крупная торговая сеть

06.04.2021 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но речь не о закрытии магазинов, а об оптимизации.




Решение оптимизировать сеть принято в связи с изменением конкурентной среды и покупательского поведения, сообщили Intex-press в ОДО «Виталюр».

Из Барнович сеть уходит. Магазины этой торговой сети закроются также в Минске, Борисове и Бобруйске (по одной торговой точке).
 
Сейчас компания ведет поиск арендаторов зданий. Сотрудникам закрывающихся магазинов обещают трудоустройство в других магазинах сети или приоритеты у нового оператора торговли, который займет торговые помещения.

ОДО «Виталюр» – крупнейший импортер рыбы и морепродуктов. Торговая сеть включает 78 торговых объектов в 14 городах Беларуси. В Барановичах магазин «Виталюр» открылся в апреле прошлого года.
 
Теги: Минск
 
 
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Но речь не о закрытии магазинов, а об оптимизации.
 
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