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Сворачивается еще одна крупная торговая сеть
Источник материала: Партизан
Но речь не о закрытии магазинов, а об оптимизации.
Решение оптимизировать сеть принято в связи с изменением конкурентной среды и покупательского поведения,
Из Барнович сеть уходит. Магазины этой торговой сети закроются также в Минске, Борисове и Бобруйске (по одной торговой точке).
Сейчас компания ведет поиск арендаторов зданий. Сотрудникам закрывающихся магазинов обещают трудоустройство в других магазинах сети или приоритеты у нового оператора торговли, который займет торговые помещения.
ОДО «Виталюр» – крупнейший импортер рыбы и морепродуктов. Торговая сеть включает 78 торговых объектов в 14 городах Беларуси. В Барановичах магазин «Виталюр» открылся в апреле прошлого года.
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Но речь не о закрытии магазинов, а об оптимизации.
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