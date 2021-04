Пиррова победа Лукашенко. Что дальше?

Немного статистики

Первая волна мирных протестов в Беларуси, вызванная президентскими выборами в 2020 году, закончилась, а вторая волна пока так и не началась. Лукашенко сумел удержаться у власти и может праздновать победу?

Согласно данным социологического опроса жителей Беларуси, который провели в декабре 2020 г. исследователи немецкого института ZoiS (Belarus at a crossroads: attitudes on social and political change (zois-berlin.de)), 65% считают, что прошедшие в 2020 году президентские выборы были сфальсифицированы в пользу действующей власти.





Вместе с тем, на этих выборах 52,5% опрошенных голосовали за Светлану Тихановскую, 17,6% отдали свой голос за Александра Лукашенко, 8,4% голосовали против всех, а 18,6% отказались отвечать на вопрос, за кого они голосовали на выборах.





По этим данным, Лукашенко должен был проиграть Тихановской уже в первом туре выборов.





Из числа опрошенных 14,1% избирателей участвовали в протестных акциях. Стоит напомнить, что всего в Беларуси 6.844.932 избирателей. Это означает, что, согласно данным ZoiS, можно сказать, что 965.135 беларуских избирателей принимали участие в протестах (еженедельно, временами или редко).





программы «Голос» . Всего в этой программе на сегодняшний день зарегистрированы 1.635.347 беларусов. Данная цифра согласуется с тем, какое число беларусов выражали свои протестные настроения через разные проекты голосования. Всего в этой программе на сегодняшний день зарегистрированы 1.635.347 беларусов.





последнем голосовании этой программы, которое провели в поддержку единой компании демократических сил Беларуси о переговорах с режимом, приняли участие 781.493 граждан страны. этой программы, которое провели в поддержку единой компании демократических сил Беларуси о переговорах с режимом, приняли участие 781.493 граждан страны.





Таким образом, программа «Голос» также фиксирует около миллиона беларусов, участвовавших, участвующих или готовых участвовать в мирных протестах.





Между тем 19,7% опрошенных не участвовало в акциях протеста по причине страха последствий, а 18,2% сомневаются в том, что протесты способны что-то изменить. Телевидению как источнику информации доверяют 10,3% опрошенных, а Интернет-ресурсам – 70,6%.





Итак, протестные настроения в Беларуси, согласно данным ZoiS и «Голоса», варьируются от около 965.000 беларусов (14%), готовых принимать время от времени активное участие в мирных акциях, до около 4.800.000 (70%), которые не поддерживают действующую власть, осознают свои политические предпочтения и готовы их выражать в явной форме, например, на выборах.





Причем протестные настроения сохраняются примерно на том же уровне, который был в августе 2020 года, что показывается последним голосованием программы «Голос» – 781.493 приняли участие, что дает примерно 11,4% тех избирателей, кто сохраняет свою политическую активность, а также свою готовность участвовать в мирных политических проектах, нацеленных на смену власти, но в безопасных условиях для себя.





Пиррова победа

В битве при Аускуле в 279 году до н. э. армия эпирского царя Пирра нанесла поражение римлянам, но была настолько истощена, потеряв лучших своих воинов, что продолжение военной кампании в целом стало невозможным. С тех времен термин Пиррова победа стал обозначать амбивалентность тактических побед, которые ведут, тем не менее, к стратегическому поражению в итоге.





Победа Александра Лукашенко в связи с затуханием мирных протестов также может быть названа Пирровой. Ему предстоит управлять обществом, 70% которого, по данным ZoiS и «Голоса», его открыто не поддерживают, и их политические предпочтения остаются неизменными.





Почему Лукашенко все же победил?

Сбить первую волу протестов удалось исключительно массовыми репрессиями и несимметричным наказанием за участие в мирных, а порой даже всего лишь символических формах выражения своих политических предпочтений.





Силовые ведомства продемонстрировали, что в подавлении мирных акций, а также политического инакомыслия они готовы на очень многое, если не на все. Нужно заметить, что 965.000 беларусов, по данным ZoiS и «Голоса», готовых временами участвовать в мирных акциях, между тем совершенно не готовы к тем последствиям, которые силовые ведомства им сулят своими примерами.





Машина репрессий, при этом, стала легким социальным лифтом для тех, кто готов выражать лояльность Лукашенко в любых условиях и даже вопреки нормативным правилам.





Прогнозы

Страна фактически переходит в ручной режим управления одним человеком через тех, кто готов к максимальной лояльности к нему. Данная лояльность обеспечивает быстрый и легкий социальный лифт даже вопреки профессиональным качествам.





В готовящейся конституционной реформе этот status quo ручного управления государством одним человеком только закрепится в правовой норме. Полномочий президента и его вертикали станет еще больше, как это не парадоксально.





Скорее всего, прямых выборов президента уже не будет.





Все эти решения приведут к ответному росту протестных настроений и сокращению и без того невысокой поддержки действующей власти. Эрозия институтов государственного управления будет нарастать.