СМИ: Россия накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике













РФ накапливает беспрецедентную военную мощь в регионе. На спутниковых снимках, предоставленных CNN компанией космических технологий Maxar, показано наращивание российских военных баз и оборудования на арктическом побережье страны, а также подземных хранилищ, вероятно, для "Посейдона" и другого нового высокотехнологичного оружия.





По данным CNN, российская техника в районе Крайнего Севера включает бомбардировщики и истребители МиГ 31БМ, а также новые радиолокационные системы у побережья Аляски.





РФ проводит в Арктике испытания новейшего оружия в попытке обезопасить свое северное побережье и открыть ключевой морской путь из Азии в Европу, отметили журналисты.





Эксперты выразили озабоченность по поводу торпеды "Посейдон" 2M39, разработка которой идет быстрыми темпами. Испытания оружия прошли в феврале, в этом году они продолжатся.





CNN отмечает, что "Посейдон" предназначен для доставки боеголовки в несколько мегатонн, вызывающей радиоактивные волны, которые сделают участки береговой линии цели непригодными для жизни на десятилетия.





"Кристофер Форд, в то время помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению, заявил, что "Посейдон" предназначен для затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами", – сообщил телеканал.



