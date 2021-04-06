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На границе продолжается транспортный кошмар

06.04.2021 11:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуация, связанная с трафиком большегрузных автомобилей из Беларуси в страны Евросоюза, остается очень напряженной.

На границе продолжается транспортный кошмар

По данным Госпогранкомитета на 10:00, она следующая.  

Литва (более 840 фур):

  • «Каменный Лог» — более 300;  
  • «Привалка» — более 220;
  • «Бенякони» — более 180;
  • «Котловка» — более 140.

Польша (более 490):

  • «Брузги» — более 210;
  • «Козловичи» — более 200; 
  • «Берестовица» — более 80.

Латвия (более 480):

  • «Григоровщина» — более 480.

 

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Ситуация, связанная с трафиком большегрузных автомобилей из Беларуси в страны Евросоюза, остается очень напряженной.
 
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