На границе продолжается транспортный кошмар

Ситуация, связанная с трафиком большегрузных автомобилей из Беларуси в страны Евросоюза, остается очень напряженной.





По данным Госпогранкомитета на 10:00, она следующая.

Литва (более 840 фур):

«Каменный Лог» — более 300;

«Привалка» — более 220;

«Бенякони» — более 180;

«Котловка» — более 140.

Польша (более 490):

«Брузги» — более 210;

«Козловичи» — более 200;

«Берестовица» — более 80.

Латвия (более 480):

«Григоровщина» — более 480.