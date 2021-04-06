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На границе продолжается транспортный кошмар
Источник материала: Навiны
Ситуация, связанная с трафиком большегрузных автомобилей из Беларуси в страны Евросоюза, остается очень напряженной.
По данным Госпогранкомитета на 10:00, она следующая.
Литва (более 840 фур):
Польша (более 490):
Латвия (более 480):
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Ситуация, связанная с трафиком большегрузных автомобилей из Беларуси в страны Евросоюза, остается очень напряженной.
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