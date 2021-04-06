ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евро продолжает сильно укрепляться

06.04.2021 11:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Европейская валюта продолжает существенно укрепляться на БВФБ.

Евро продолжает сильно укрепляться
Фото pixabay.com

По данным на 10:30 евро добавляет 0,0175 пункта и торгуется на уровне 3,1346 белорусского рубля. Растет и российский рубль. Плюс составляет 0,0107 пункта — 3,4782 белорусского.

А вот доллар пока не определился с динамикой и торгуется на вчерашних позициях — 2,6553 белорусского рубля.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейская валюта продолжает существенно укрепляться на БВФБ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевич: В последнее время российские военнослужащие очень часто находятся на территории Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by