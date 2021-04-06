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Евро продолжает сильно укрепляться
Источник материала: Навiны
Европейская валюта продолжает существенно укрепляться на БВФБ.
По данным на 10:30 евро добавляет 0,0175 пункта и торгуется на уровне 3,1346 белорусского рубля. Растет и российский рубль. Плюс составляет 0,0107 пункта — 3,4782 белорусского.
А вот доллар пока не определился с динамикой и торгуется на вчерашних позициях — 2,6553 белорусского рубля.
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Европейская валюта продолжает существенно укрепляться на БВФБ.
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