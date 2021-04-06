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Без шуток: Асмус впервые после развода призналась, что нашла бойфренда
06.04.2021 11:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская актриса Кристина Асмус наконец приоткрыла завесу личной жизни: бывшая жена Гарика Харламова открыто намекнула, что больше не одинока.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Звезда сериала "Интерны" и скандального фильма "Текст" рассталась с шоуменом в непростом 2020-м году. Пара попыталась сохранить дружескую связь ради дочки Насти, но затем Асмус
И наконец любопытство фанатов было вознаграждено: Асмус намекнула на то, что нашла нового бойфренда, но не стала раскрывать имя незнакомца.
Признание прозвучало в Instagram: один из подписчиков спросил у Асмус, есть ли в ее жизни интимная связь, на получил утвердительный ответ.
Также Асмус рассказала о "наследстве от Харламова": актриса заявила, что экс-супруг заразил ее аэрофобией и с тех пор она страшно боится летать на самолетах.
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Звезда телесериала "Интерны" решила разоткровенничаться с поклонниками на тему интимной жизни после расставания с Гариком Харламовым.
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