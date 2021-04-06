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Без шуток: Асмус впервые после развода призналась, что нашла бойфренда

06.04.2021 11:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская актриса Кристина Асмус наконец приоткрыла завесу личной жизни: бывшая жена Гарика Харламова открыто намекнула, что больше не одинока.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Звезда сериала "Интерны" и скандального фильма "Текст" рассталась с шоуменом в непростом 2020-м году. Пара попыталась сохранить дружескую связь ради дочки Насти, но затем Асмус призналась, что Харламов обижен на нее. Также актриса не раз шутила на тему личной жизни, интригуя поклонников: например, в шутку показала "нового избранника".

И наконец любопытство фанатов было вознаграждено: Асмус намекнула на то, что нашла нового бойфренда, но не стала раскрывать имя незнакомца.

Признание прозвучало в Instagram: один из подписчиков спросил у Асмус, есть ли в ее жизни интимная связь, на получил утвердительный ответ.

Также Асмус рассказала о "наследстве от Харламова": актриса заявила, что экс-супруг заразил ее аэрофобией и с тех пор она страшно боится летать на самолетах.

Недавно в сети также обсуждали честное селфи Асмус и ее схожесть с бывшим мужем.

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Звезда телесериала "Интерны" решила разоткровенничаться с поклонниками на тему интимной жизни после расставания с Гариком Харламовым.
 
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