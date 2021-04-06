Без шуток: Асмус впервые после развода призналась, что нашла бойфренда

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская актриса Кристина Асмус наконец приоткрыла завесу личной жизни: бывшая жена Гарика Харламова открыто намекнула, что больше не одинока.

Звезда сериала "Интерны" и скандального фильма "Текст" рассталась с шоуменом в непростом 2020-м году. Пара попыталась сохранить дружескую связь ради дочки Насти, но затем Асмус призналась , что Харламов обижен на нее. Также актриса не раз шутила на тему личной жизни, интригуя поклонников: например, в шутку показала "нового избранника" .

И наконец любопытство фанатов было вознаграждено: Асмус намекнула на то, что нашла нового бойфренда, но не стала раскрывать имя незнакомца.

Признание прозвучало в Instagram: один из подписчиков спросил у Асмус, есть ли в ее жизни интимная связь, на получил утвердительный ответ.

Также Асмус рассказала о "наследстве от Харламова": актриса заявила, что экс-супруг заразил ее аэрофобией и с тех пор она страшно боится летать на самолетах.

Недавно в сети также обсуждали честное селфи Асмус и ее схожесть с бывшим мужем.

Читайте также: