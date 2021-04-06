Попробуйте сами провести танкер через Суэцкий канал: это непросто

Источник материала: Onliner

Примерно две недели назад, 24 марта, огромный контейнеровоз встал поперек Суэцкого канала, заблокировав движении по одной из главных и крупнейших транспортных артерий планеты. Судно длиной 400 метров, принадлежащее тайваньской компании Evergreen, создало огромную пробку.

Согласно оптимистичным прогнозам, снять судно с мели можно было за несколько суток, однако процесс немного затянулся: это произошло лишь 29 марта. Еще чуть менее недели понадобилось на то, чтобы все застрявшие в пробке корабли смогли пройти по намеченному пути.

CNN предоставило возможность попробовать свои силы в маневрировании в Суэцком канале, запустив простенький симулятор танкера. Сперва кажется, что ничего сложного в управлении судном нет, но на деле это не так. Вы можете попробовать сами, перейдя по ссылке .