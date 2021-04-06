В этом мобильном доме длиной всего 6 метров могут разместиться целых пять человек и кот

Источник материала: Onliner

Французская компания Baluchon специализируется на производстве мобильных домов под заказ. Их свежая модель, получившая название Road Runner, как обычно, демонстрирует чудеса эффективности использования крайне ограниченного внутреннего пространства.

Дом размещен на стандартном прицепном шасси длиной 6 метров. Внешняя отделка, как обычно у производителя, выполнена из кедровых панелей и покрашенного в черный алюминия. С одной стороны от входа находится гостиная зона. Здесь хватило места для откидного столика, небольшой печки, выступающей в роли обогревателя, а также раскладного дивана с двумя спальными местами.

























С другой стороны от входной двери расположена кухня, оборудованная мойкой и плитой. Есть возможность подключения и холодильника, а также достаточно мест для хранения разнообразных вещей. В этой же части дома оборудована душевая с туалетом. Над обеими половинами, помимо этого, устроены спальни, куда ведут выдвижные лестницы. В одной можно разместить двоих, в другой — одного человека. Учитывая, что у владельцев еще имеется и кот, новая модель от Baluchon оказывается весьма вместительной.























