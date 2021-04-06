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Астролог назвала главных неудачников среди знаков Зодиака, которых ждут невзгоды в апреле

06.04.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Астролог назвала главных неудачников среди знаков Зодиака, которых ждут невзгоды в апреле
Фото: freepik.com
Гороскоп на апрель 2021 подскажет, какие знаки Зодиака ждут невзгоды, неприятности и проблемы в разных жизненных сферах. Кому больше всего не повезет этой весной - читайте в нашем материале.

Прогнозом на апрель поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

Дева


В апреле Девы могут испытать некое напряжение, придется что-то преодолевать и за что-то бороться. Вы можете быть втянуты в финансовые проблемы, как свои, так и чужие. С бездумным риском и азартом Девам стоит повременить, так как могут быть материальные потери вследствие быстрых и опасных действий. В апреле следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью и здоровью детей, так как могут быть болезни и травмы из-за рисковых видов спорта, соревнований, спортивных игр.

Козерог


В апреле у Козерога могут возникнуть трудности в коллективе, напряженная атмосфера. У руководителей может произойти конфликт с подчиненными из-за их безответственности или низкого профессионального уровня. Астролог советует проявить максимум концентрации и гибкости, чтобы избежать конфликтов. У наемных работников могут возникнуть проблемы с руководством и желание уволиться. Чтоб этого избежать, проявите больше энергии и энтузиазма в работе, и это хорошо, поскольку вам предстоит уйма дел. Что касается здоровья, то могут о себе напомнить хронические болезни.

Рыбы


Астролог считает, что возможны неблагоприятные перемены в делах и срывы планов, поэтому неплохо иметь запасной вариант. Могут быть неожиданные траты и финансовые потери, особенно сферы касающихся друзей, политики, общественной деятельности, онлайн-проектов, IT, спонсорства и покровительства влиятельных людей. Также вероятны ухудшения условий работы, и вам придется приспосабливаться и терпеливо ждать, когда ситуация станет более благоприятной. Возможно, вас отправят в отпуск или работать на дому.
 
 
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Прогнозом на апрель поделилась известный астролог Арина Артуровна.
 
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