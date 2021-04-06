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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Астролог назвала главных неудачников среди знаков Зодиака, которых ждут невзгоды в апреле Прогнозом на апрель поделилась известный астролог Арина Артуровна.

Прогнозом на апрель поделилась известный астролог. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).В апреле Девы могут испытать некое напряжение, придется что-то преодолевать и за что-то бороться. Вы можете быть втянуты в финансовые проблемы, как свои, так и чужие. С бездумным риском и азартом Девам стоит повременить, так как могут быть материальные потери вследствие быстрых и опасных действий. В апреле следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью и здоровью детей, так как могут быть болезни и травмы из-за рисковых видов спорта, соревнований, спортивных игр.В апреле у Козерога могут возникнуть трудности в коллективе, напряженная атмосфера. У руководителей может произойти конфликт с подчиненными из-за их безответственности или низкого профессионального уровня. Астролог советует проявить максимум концентрации и гибкости, чтобы избежать конфликтов. У наемных работников могут возникнуть проблемы с руководством и желание уволиться. Чтоб этого избежать, проявите больше энергии и энтузиазма в работе, и это хорошо, поскольку вам предстоит уйма дел. Что касается здоровья, то могут о себе напомнить хронические болезни.Астролог считает, что возможны неблагоприятные перемены в делах и срывы планов, поэтому неплохо иметь запасной вариант. Могут быть неожиданные траты и финансовые потери, особенно сферы касающихся друзей, политики, общественной деятельности, онлайн-проектов, IT, спонсорства и покровительства влиятельных людей. Также вероятны ухудшения условий работы, и вам придется приспосабливаться и терпеливо ждать, когда ситуация станет более благоприятной. Возможно, вас отправят в отпуск или работать на дому.