«Вывучаем іх дзейнасьць». Міністэрства адукацыі абвяргае інфармацыю пра ліквідацыю ліцэяў

Источник материала: Свабода

5 красавіка на сайце менскага ліцэю № 1 зьявілася інфармацыя, што набору навучэнцаў у дзясятыя клясы сёлета ня будзе. Пасьля гэтага на розных пляцоўках пайшлі чуткі, што нібыта з наступнага навучальнага году ліквідуюць усе гарадзкія ліцэі.

У самым менскім ліцэі № 1 патлумачылі зьяўленьне інфармацыі аб спыненьні прыёму дакумэнтаў тым, што іх сайт нехта ўзламаў. Насамрэч яны плянуюць набор у 10-я клясы і ў 2021 годзе.

Рэпэтытар і стваральнік адукацыйнага цэнтру «100 балаў» Яўген Лівянт у фэйсбуку напісаў , што магчымая ліквідацыя ліцэяў для беларускай адукацыі прынясе катастрафічныя наступствы.

